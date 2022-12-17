Этот продукт поможет вам разморозить морозилку за считанные минуты: стоит копейки

Разморозка морозилки может стать очень утомительным занятием, но есть способы сделать это быстро.

Эксперты издания Sante Plus поделились лайфхаками, как разморозить эту секцию за считанные минуты.

Как быстро разморозить морозилку

Уксус - это настоящий антиобледенитель для морозильной камеры. Он поможет вам разморозить устройство за считанные минуты.

Метод очень прост: в пульверизаторе смешайте в равных частях уксус, горячую воду и медицинский спирт. Затем распылите раствор на стенки и различные участки устройства, где скопился лед.

Как только иней начнет таять, используйте чистую ткань, чтобы протереть, а затем высушить различные отсеки. Ваш морозильник будет не только должным образом разморожен, но и продезинфицирован от любых загрязнений.

Соль и алкоголь

Если смешать вместе спирт и соль, это поможет растопить лед в морозилке намного быстрее. А связано это с тем, что соль легко расстворяет иней до молекул воды.

Чтобы использовать этот старый прием, начните с приготовления раствора горячей воды, смешанного с большим количеством мелкой соли. Затем смочите тряпку в растворе, а затем в спирте. Наконец, положите эту смоченную ткань прямо на лед. Разморозка будет намного эффективнее и быстрее.

Использование фена

Также можно использовать фен для быстрой разморозки морозилки. Для этого включите устройство и направьте струю горячего воздуха в морозильную камеру.