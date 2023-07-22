Этот популярный способ похудеть может сделать только хуже. Кому именно

Желание сбросить лишний вес, чтобы стать здоровее и лучше чувствовать себя - похвальное, но к этой цели нужно идти осторожно. В частности, следует быть аккуратными с некоторыми видами физической активности.

Речь идет о занятиях бегом

По словам специалиста, людям с лишним весом желательно заниматься спортом. Однако с бегом действительно нужно быть осторожнее. Его лучше заменить на скандинавскую ходьбу с палками.

"Дело в том, что во время бега человек отрывается от земли, а когда приземляется на конечности - избыточный вес травмирует хрящ. Во время бега травмируются голеностопные, коленные, тазобедренные суставы и поясничный отдел. Поэтому к бегу следует вернуться, когда вес тела близок к норме", - отметил врач.

Какие правила для худеющих в спортзале?

Галузинский дал несколько советов для людей, решивших ходить в зал, но не совсем понимающих, как правильно тренироваться:

Каждое занятие начинайте с разминки, которая нужна, чтобы разогреть мышцы и связки перед нагрузкой.

Если вы пришли в зал впервые - обязательно проведите занятия под наблюдением тренера.

Не гонитесь за рекордами: нагрузка должна быть комфортной. Когда выполняете упражнения через боль и страдания - только вредите собственному здоровью.

Если почувствовали боль: немедленно прекратите занятия и скажите тренеру.

Если вы новичок, не начинайте с больших нагрузок.

При первых признаках усталости прекратите тренировку. В результате физического переутомления нарушается нейромышечный контроль координации, что увеличивает риск травмирования.

"Некоторые спортсмены любят сделать еще один подход к штанге, хотя чувствуют усталость в ногах. И вот в момент подъема штанги нога идет в сторону, и мы травмируем коленный сустав", - добавил специалист.