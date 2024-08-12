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Этот популярный напиток замедляет старение и борется с морщинами

Понедельник 12 августа 2024 11:10
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Этот популярный напиток замедляет старение и борется с морщинами Действительно ли чай полезен для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

Чай - один из самых популярных, вкусных и полезных напитков. Он обладает многими полезными свойствами для организма, поэтому он должен быть в рационе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Чем чай полезен для организма

По словам эксперта, кофе и чай чрезвычайно полезны для организма и здоровья. При условии, что есть ощущение меры, особенно это касается кофе.

Что касается чая, то он очень полезен для микробиому и нормализации работы микробов кишечника, положительно влияет на состояние кожи.

Чай также защищает от ультрафиолета, что замедляет процессы старения.

К тому же чай препятствует образованию процессов гликации, то есть поддерживает коллаген эластин в надлежащем состоянии и уменьшает появление количества морщин и пигментных пятен.

Кроме того, напиток имеет противовоспалительные эффекты. Даже при покраснении кожи и сыпи чай также оказывает существенное влияние и обезвреживает все эти механизмы.

Зеленый чай имеет много противовоспалительных соединений, в том числе особенно мощного катехина под названием EGCG, который может защитить от повреждения клеток.

Кофеин в черном чае может повысить вашу концентрацию и уровень энергии.

Важно, если регулярно пить крепкий чай - повышается риск подагры и камней в почках из-за содержания таурина (пурины). Его также не рекомендуют при глаукоме и гипертонии.

Чай, содержащий кофеин, чрезмерное потребление которого может нарушить цикл сна. Кофеин может задерживать выработку мелатонина - гормона сна. Кроме того, хроническое недосыпание повышает риски развития ожирения и влияет на уровень глюкозы в крови.

Норма чая в день

В чашке черного чая объемом 200 мл может содержаться до 60 мг кофеина, а в зеленом - до 50 мг.

Человеку в день можно потреблять примерно 400 мг кофеина, а смертельным для взрослого человека считается доза объемом около 10 г.

Если пить много черного, да еще некачественного чая, может испортиться улыбка - на зубах будет оставаться осадок.

Все травяные чаи содержат полифенолы - это особые химические вещества, мешающие всасыванию железа. Таким образом, избыточное потребление травяного чая может привести к железодефициту.

Раньше мы сообщали, как выбрать качественный чай в магазине.

Также читайте, как правильно хранить чай дома, и куда его класть не следует.

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