Этот напиток утолит голод и поможет вам похудеть, но есть определенные условия
Одна чашка этого напитка на день может помочь людям сбросить килограммы, поскольку она насыщена клетчаткой, которая утоляет голод.
Что нужно пить, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление инструктора Стива Бенета изданию The Sun.
Какой напиток поможет похудеть
Тренер Стив Беннетт сказал, что хотя орехи и семена являются замечательной едой с клетчаткой, горячий шоколад может помочь стать более стройными тем, кто любит сладкое.
Клетчатка медленно переваривается в организме, поэтому вы дольше чувствуете сытость и это может остановить тягу к перекусам - частую причину увеличения веса.
"Больше клетчатки в вашем рационе заставляет вас есть меньше и дольше обеспечивает ощущение сытости. Какао-порошок, который должен быть основным ингредиентом горячего шоколада, обладает высоким содержанием клетчатки", - рассказал Стив.
Не покупайте какао с добавленным сахаром в супермаркетах, сделайте напиток самостоятельно.
Эксперт советует рецепт, состоящий из 200 мл теплого молока, двух столовых ложек обычного какао-порошка и двух чайных ложек подсластителя стевии.
Почему клетчатка так важна
Отметим, что в среднем взрослые получают всего 20 граммов из рекомендованных 30 граммов клетчатки в день. Какао-порошок содержит около 28% клетчатки. Остальные хорошие источники - это авокадо, каши, овощи.
Исследование, проводившееся учеными в 2015 году с участием 240 человек, показало, что те, кто просто стремился достичь целевого показателя в 30 граммов клетчатки в день, потеряли в среднем два килограмма в год.
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