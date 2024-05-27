Отравление гарантировано. 5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя брать на пляж или пикник

Врач отделения неотложной помощи рассказал о пяти продуктах, которые он никогда не принес бы на пляж или пикник.

Что нужно оставить дома, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.

Какие продукты могут вызвать отравление на природе

Американский врач Джон Торрес из Колорадо объяснил, какие продукты лучше оставить дома во избежание пищевого отравления на природе.

Нарезки, требующие охлаждения

Если вы пакуете бутерброды, приготовленные из мясных деликатесов или мясных нарезок - таких как нарезанная индейка, ветчина, курица, ростбиф, салями, бекон - их нужно охлаждать, пока они не будут готовы к употреблению, говорит Торрес. Несмотря на то, что мясные деликатесы часто сушат и обрабатывают, чтобы предотвратить порчу и заражение, они все еще могут содержать бактерии, которые могут вызвать болезнь и быстрое размножение при высоких температурах.

Свежие салаты

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, фрукты и овощи, зараженные сальмонеллой, кишечной палочкой, листерией и другими бактериями, вызывают значительную часть пищевых заболеваний в США.

Мытье продуктов может уменьшить количество, но не полностью уничтожить опасные бактерии, которые любят размножаться в теплых, большинстве сред, например, в герметичном контейнере с салатом на пляже.

Что угодно на основе майонеза

"Картофельный салат на основе майонеза - это всегда одна из тех больших вещей, которые вызывают много проблем", - рассказал доктор Торрес.

В идеале продукты на основе майонеза следует хранить в холодильнике до подачи, говорит Торрес.

Сырое мясо

Блюда приготовлены на гриле - обожают все. Но брать с собой кучу сырого мяса для гамбургеров или курицы, которые будут находиться при разных температурах перед приготовлением барбекю, не самая лучшая идея из-за риска размножения бактерий. В общем, Торрес рекомендует никогда не приносить на пляж сырое или необработанное мясо.

Предварительно нарезанные фрукты

Предварительно нарезанные фрукты печально известны тем, что содержат пищевые патогены, такие как сальмонелла. К ним относятся персики, дыни и арбузы.

Разрезка фрукта может перенести бактерии с поверхности фрукта в мякоть, где они могут расти и размножаться, особенно в жаркую пляжную погоду.

Нарезанные фрукты также могут быстрее нагреваться и привлекать насекомых, говорит Торрес. Вместо того чтобы покупать предварительно нарезанные фрукты для вашего следующего путешествия на пляж, принесите целый продукт и нарежьте его на пляже - просто убедитесь, что у вас чистые руки, а также используйте чистый нож и разделочную доску.