Этот напиток ускоряет старение вашей кожи: ученые сделали заявление

Речь идет об алкоголе

Так, в отчете, опубликованном в The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, было сделано заключение, что употребление 8 или более напитков в неделю (считающееся чрезмерным потреблением алкоголя) потенциально может повлиять на внешний вид вашей кожи.

Это включает в себя такие вещи, как отечность под глазами, морщины, а также увеличение кровеносных сосудов.

Спиртное обезвоживающее кожу

Эксперт Эми Гудсон, автор The Sports Nutrition Playbook пишет, что алкоголь может негативно повлиять на естественную гидратацию кожи.

"Ваша кожа становится более тонкой и сухой с возрастом (внутреннее старение), и внешние факторы могут это ускорить. Из-за эффекта обезвоживания алкоголя он может способствовать старению кожи, если употреблять его в больших количествах", - говорит Гудсон.

Алкоголь влияет на сон и полноценный отдых

В исследовании Nature было обнаружено, что мужчины, регулярно употребляющие большое количество алкоголя, имеют больше проблем со сном.

А исследование медицинского центра Case пришло к выводу, что проблемы со сном с течением времени могут привести к ускоренному старению.

Спиртное усиливает покраснение кожи

Согласно Medical News Today, покраснение может возникнуть после употребления алкоголя из-за расширения кровеносных сосудов под поверхностью кожи.

Имеющиеся заболевания кожи ухудшаются из-за алкоголя

Обильное потребление алкоголя также связано с обострением симптомов общих заболеваний кожи, в частности экзема, псориаз и розацеа.

Американская академия дерматологической ассоциации убеждает, что регулярное употребление алкоголя может увеличить ваши шансы на развитие розацеа.