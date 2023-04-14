Церковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событий

В мае 2023 украинцы отметят несколько важных церковных праздников по православному календарю. Понятно, что большинство из них посвящено послепасхальным дням.
Самые важные дни последнего месяца весны - в материале Styler ниже.
Фото: rozdil.lviv.ua
Согласно Библии, Иисус после своего Воскресения явил себя апостолам и "в течение сорока дней являлся им и говорил о Царстве Божьем", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав: "Вы, через несколько дней после этого, будете крещены Духом Святым". После этого он поднялся, и облако забрало его из виду.
Ранее в этот день было принято печь специальное печенье в форме лестницы, символизирующей восхождение Иисуса к небу. Также пекли удлиненные пироги украшенные полосками-ступенями. Часть выпечки было принято раздавать нуждающимся.
В народе верили, что со дня Пасхи и до Вознесения была открыта дверь в рай и ад. Грешники освобождались от мучений, а праведникам разрешалось находиться на земле. Символическая выпечка с лестницей помогала душам возвращаться в небеса, поэтому ее было принято нести на могилы родным и близким.
Раньше мы писали, что нельзя делать в Страстную пятницу.
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