Церковные праздники в мае 2023: новый календарь самых важных событий

Самые важные даты мая 2023 года

7 мая - Неделя 4-я после Пасхи;

14 мая - Неделя 5-я после Пасхи;

21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;

22 мая - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;

25 мая - Вознесение Господне; 40-й день после Пасхи, четверг - переходной праздник;

28 мая - Неделя 7-я после Пасхи.

Календарь событий на каждый день

Фото: rozdil.lviv.ua

Что означает праздник Вознесения

Согласно Библии, Иисус после своего Воскресения явил себя апостолам и "в течение сорока дней являлся им и говорил о Царстве Божьем", а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав: "Вы, через несколько дней после этого, будете крещены Духом Святым". После этого он поднялся, и облако забрало его из виду.

Ранее в этот день было принято печь специальное печенье в форме лестницы, символизирующей восхождение Иисуса к небу. Также пекли удлиненные пироги украшенные полосками-ступенями. Часть выпечки было принято раздавать нуждающимся.

В народе верили, что со дня Пасхи и до Вознесения была открыта дверь в рай и ад. Грешники освобождались от мучений, а праведникам разрешалось находиться на земле. Символическая выпечка с лестницей помогала душам возвращаться в небеса, поэтому ее было принято нести на могилы родным и близким.