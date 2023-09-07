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Церковный праздник 7 сентября: что нужно сделать, а что - под строгим запретом

Какой церковный праздник 7 сентября (Getty Images)
Автор: Styler

7 сентября в церкви отмечается память святого Луки Каппадокийского. В этот же день начинается предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела и приметы дня, узнайте дальше в материале Styler.

История этого праздника

Святой Лука родился в Х веке и был из Ликаонии. Сначала он был монахом, а позже стал игуменом монастыря "Глубокие реки", который располагался рядом с Константинополем. Именно поэтому Лука получил прозвище "Глубокореченский".

Лука был третьим игуменом этого монастыря. Обитель была известна своим строгим образом жизни монахов и их аскетическими подвигами. Преподобный Лука провел всю свою жизнь в монастыре и умер в глубокой старости, ему было более 90 лет.

В тот же день, седьмого сентября по новому стилю, отмечается Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Предпразднество - это день перед великим праздником. Само празднование Рождества Пресвятой Богородицы тянется на протяжении шести дней.

В день Предпразднества вспоминают о рождении Девы Марии, которая стала матерью Иисуса Христа. Ее Рождество стало признаком того, что наступает время исполнения Божьих обетований о спасении человечества. В храмах, на службах, возносят молитвы, посвященные этому наступающему событию.

Традиции этого дня

У наших предков существовали увлекательные традиции, связанные с этим днем. В первую очередь, его рассматривали как печальное событие, так как для многих регионов это означало конец лета.

Кроме того, в этот день женщины и девушки проводили ритуал чистки нового урожая лука, который часто вызывал слезы. Девушки еще заплетали волосы с овощем и просили святого помочь им обрести такую же прочность, как у кос из лука.

Верили, что слезы, проливаемые из-за лука, помогут девушке "поплакать" перед вступлением в брак.

Главные приметы 7 сентября

Признаки этого дня дают нам представление о предстоящей осени и зиме:

  • Если много шелухи на луковице, то зима будет холодной.
  • Если журавли летят высоко и медленно, значит осень будет дождливой.
  • Если небо пустое от облаков, это означает, что нас ожидает холодная и ветреная зима.
  • Если шишки растут низко, значит скоро наступит морозная зима.

Что строго нельзя делать в этот день

  • Взаимозачет в деньгах или делиться пищей может привести к неприятностям.
  • Не рекомендуется дарить девочкам куклы, иначе они могут стать бесплодными в будущем.
  • Не рекомендуется принимать участие в сватовстве, так как результат может быть негативным.

Именины сегодня отмечают

Варфоломей, Владимир, Епифан, Иоанн, Моисей.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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