Церковный праздник 7 августа: что нельзя делать в этот важный день, а что нужно обязательно

7 августа церковь празднует Успение праведной Анны - матери Богородицы. В народе день прозвали Анна Летняя или Анна Холодница. По народным наблюдениям с этого дня утром становилось все холоднее, ведь год "поворачивался" к зиме.

Что можно и нельзя делать, какие традиции и приметы существуют - в материале Styler дальше.

Что нужно сделать 7 августа, традиции

Праведная Анна считалась покровительницей брака и рожениц, а также всех бедных, попавших в беду женщин.

В этот день святой молились, чтобы Бог послал детей тем, у кого их нет, а также просили о семейном счастье, здоровье детей.

7 августа - удачный день, чтобы играть свадьбу и крестить детей - брак будет счастлив, а ребенок найдет защиту на небесах.

У селян в этот день принято было начинать копать картошку. Она была и главным блюдом этого дня - чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет год.

Также в старину в этот день ходили за грибами и ягодами. Считалось, что можно набрать полные корзины добра.

Приметы на этот день

7 августа можно было определить, какой будет зима:

если холодно утром, то зима тоже будет холодной

пошел дождь - зима будет снежной

какая погода до обеда - такой зима будет до декабря, после обеда - такая будет с января

аисты начали собираться в стаи - зима придет рано и будет холодной

много желудей уродило на дубе - зима будет теплой

Что нельзя делать на Анны

Нельзя злословить, ссориться и ругаться, особенно со старшими людьми, ведь это к беде.

В этот день работать можно, а вот лениться наоборот - запрещено.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

Запрещено злоупотреблять алкоголем и переедать.

Не рекомендуется в этот день чинить одежду или обувь.

Народные приметы говорят о том, что в этот день не следует оставлять маленьких детей без присмотра - нечисть может испугать.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Анна, Анна, Ираида, Макар.

Молитва будущей матери о покровительстве святой Анны: