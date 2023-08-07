Церковный праздник 7 августа: что нельзя делать в этот важный день, а что нужно обязательно
7 августа церковь празднует Успение праведной Анны - матери Богородицы. В народе день прозвали Анна Летняя или Анна Холодница. По народным наблюдениям с этого дня утром становилось все холоднее, ведь год "поворачивался" к зиме.
Что можно и нельзя делать, какие традиции и приметы существуют - в материале Styler дальше.
Что нужно сделать 7 августа, традиции
Праведная Анна считалась покровительницей брака и рожениц, а также всех бедных, попавших в беду женщин.
В этот день святой молились, чтобы Бог послал детей тем, у кого их нет, а также просили о семейном счастье, здоровье детей.
7 августа - удачный день, чтобы играть свадьбу и крестить детей - брак будет счастлив, а ребенок найдет защиту на небесах.
У селян в этот день принято было начинать копать картошку. Она была и главным блюдом этого дня - чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет год.
Также в старину в этот день ходили за грибами и ягодами. Считалось, что можно набрать полные корзины добра.
Приметы на этот день
7 августа можно было определить, какой будет зима:
- если холодно утром, то зима тоже будет холодной
- пошел дождь - зима будет снежной
- какая погода до обеда - такой зима будет до декабря, после обеда - такая будет с января
- аисты начали собираться в стаи - зима придет рано и будет холодной
- много желудей уродило на дубе - зима будет теплой
Что нельзя делать на Анны
- Нельзя злословить, ссориться и ругаться, особенно со старшими людьми, ведь это к беде.
- В этот день работать можно, а вот лениться наоборот - запрещено.
- Нельзя отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.
- Запрещено злоупотреблять алкоголем и переедать.
- Не рекомендуется в этот день чинить одежду или обувь.
Народные приметы говорят о том, что в этот день не следует оставлять маленьких детей без присмотра - нечисть может испугать.
Именины сегодня празднуют:
Александр, Анна, Анна, Ираида, Макар.
Молитва будущей матери о покровительстве святой Анны:
Преславна мати Анно, Всевишній Господь зробив тебе захисницею і заступницею всіх вaгiтних.
Ревно прошу тебе, поблагослови мене і дитя моє, яке я ношу під сеpцем, і нехай обдарує його Господь благими задатками.
Усвідомлюючи, що вже тепер, перед пoлoгами, я відповідаю за моє дитя, благаю Тебе про допомогу. Випроси для мене побожне життя, святу молитву і благочестиві думки.
Свята мати Анно, допоможи мені у важкий час моїх пoлoгів. Дай мені тоді міцне терпіння і жеpтовну любов до Бога.
І нехай незабаром стане дитя моє дитям Божим через святе Хрещення, а через добре виховання - вірним дитям Святої Церкви Господа.
Свята мати Анно, на тебе покладаюся.
Амінь.
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