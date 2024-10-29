Церковный праздник 30 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 30 октября в церковном календаре

Священномученик Зиновий, епископ Эгейский, и его сестра Зиновия стали мучениками в 285 году в Киликии. Они с детства приняли христианскую веру от родителей и вели благочестивую жизнь. В зрелом возрасте Зиновий и Зиновия раздали свое имущество бедным.

Зиновий получил от Бога дар исцеления и был избран епископом местной общины. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Зиновий стал первым, кого схватили. Во время суда он подвергся жестоким пыткам, но не отказался от веры. Его сестра Зиновия, видя страдания брата, также исповедовала свою веру и испытала мучения.

Удивительно, но они оставались невредимыми после пыток раскаленным железом и в кипящей воде. Пораженные их стойкостью, палачи отсекли им головы. Пресвитер Гермоген тайно похоронил их тела, почитая их героическую веру.

Что нельзя делать

Ссориться, злословить

Отказывать нуждающимся в помощи

Объясняться в любви, венчаться.

Запрещалось оскорблять синицы, ведь считалось, что это может привести к несчастью и беде. Также не следовало брать ничего в долг, поскольку это могло привести к ссорам с тем человеком, у которого вы взяли вещь или деньги.

Народные приметы и традиции 30 октября

Утром поют птицы - к морозной ночи

Много паутины на деревьях - будет тепло

На небе мало звезд - ждите вьюгу

Крепко спят домашние животные - к теплу.

Это было время, когда охотники начинали готовиться к охоте на зайцев. А еще в это время прилетали снегуры. Если их много, значит, зима придет очень скоро.

У кого день ангела 30 октября

Завтра именины празднуют: Артем, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Александр, Алена, Анастасия, Елена, Илона.

По гороскопу люди, родившиеся 30 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 30 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: