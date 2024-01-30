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Церковный праздник 30 января: что нужно сделать, чтобы жить в мире целый год

Вторник 30 января 2024 06:00
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Церковный праздник 30 января: что нужно сделать, чтобы жить в мире целый год Какой сегодня праздник (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

30 января православные чтят память Трех Святых, в число которых входят Василий Великий Кесарийский, Григорий Богослов Назианзин и Иоанн Златоустый.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции 30 января

Сегодня было принято посещать храм и молиться трем святителям. Также считалось, что у того, кто проведет 30 января со своей семьей и детьми, будет жить в мире целый год.

Девушки в эту дату очаровывают любимого. На день Трех святых совершали ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.

Сегодня можно строить любые планы, они ведь точно будут удачными. Мужчинам стоит заняться уличной работой: она тоже будет легко складываться.

Народные приметы этого дня

  • Красная луна - к сильному ветру.
  • Поднялся ветер - к сырому году.
  • Деревья инеем укрылись - к теплу.
  • Подул северный ветер, а облаков нет - к сильному похолоданию.
  • Солнце в облако закатывается - к бурану.
  • Снегирь скрипит - к снегу, метели и слеты.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя ревновать и злиться.
  • Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать.
  • Поругавшиеся люди должны обязательно помириться, иначе так и весь год будут враждовать.
  • Не стоит подковывать лошадей, потому что ноги и руки будут болеть.
  • Сегодня лучше отказаться от похода в гости.
  • Нельзя ругать ребенка, потому что наоборот будет непослушным.

У кого сегодня день ангела

Сегодня свои именины отмечают Вольдемар, Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор, Пелагея.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также о том, когда по новому календарю праздновать Сретение.

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