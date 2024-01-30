Церковный праздник 30 января: что нужно сделать, чтобы жить в мире целый год
30 января православные чтят память Трех Святых, в число которых входят Василий Великий Кесарийский, Григорий Богослов Назианзин и Иоанн Златоустый.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции 30 января
Сегодня было принято посещать храм и молиться трем святителям. Также считалось, что у того, кто проведет 30 января со своей семьей и детьми, будет жить в мире целый год.
Девушки в эту дату очаровывают любимого. На день Трех святых совершали ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.
Сегодня можно строить любые планы, они ведь точно будут удачными. Мужчинам стоит заняться уличной работой: она тоже будет легко складываться.
Народные приметы этого дня
- Красная луна - к сильному ветру.
- Поднялся ветер - к сырому году.
- Деревья инеем укрылись - к теплу.
- Подул северный ветер, а облаков нет - к сильному похолоданию.
- Солнце в облако закатывается - к бурану.
- Снегирь скрипит - к снегу, метели и слеты.
Что сегодня нельзя делать
- Нельзя ревновать и злиться.
- Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать.
- Поругавшиеся люди должны обязательно помириться, иначе так и весь год будут враждовать.
- Не стоит подковывать лошадей, потому что ноги и руки будут болеть.
- Сегодня лучше отказаться от похода в гости.
- Нельзя ругать ребенка, потому что наоборот будет непослушным.
У кого сегодня день ангела
Сегодня свои именины отмечают Вольдемар, Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор, Пелагея.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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