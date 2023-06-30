Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать в этот особый день, кому молиться

Сегодня, 30 июня, православные отмечают день памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Три брата родились в семье перса-язычника и христианки. Именно мать воспитала своих сыновей в своей вере.
Когда братья выросли, их отправили посланниками к императору Юлиану в Рим на языческое торжество. Они отказались от участия и из-за этого их подвергли пыткам, а затем отрубили головы.
Издавна на Мануйла и Савелия устраивали ярмарки и народные гуляния, часто делали костры и готовили традиционные блюда из яиц. По поверью, это помогало наседкам нестись лучше.
В этот день запрещено купаться в открытых водоемах и вообще выходить из своего дома и двора.
Сегодня запрещается пускать во двор белых коров. Люди верили, что так пытается пробраться нечистая сила и испортить все молоко.
Не стоит выносить сор из жилища и жаловаться на свои беды и несчастья, иначе все проблемы станут еще более сложными.
Именины отмечают 30 июня: Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.
Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи у духовному зростанні і покаянні, щоб зміг я знайти спасіння і благодать у Христі.
Молюся, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку у подоланні життєвих труднощів і спокус.
Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення і змінити своє життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.
І хай життя моє буде сповнене вірою, надією і любов'ю до Бога і до ближніх.
В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
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