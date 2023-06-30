Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать в этот особый день, кому молиться

В чем суть праздника

Три брата родились в семье перса-язычника и христианки. Именно мать воспитала своих сыновей в своей вере.

Когда братья выросли, их отправили посланниками к императору Юлиану в Рим на языческое торжество. Они отказались от участия и из-за этого их подвергли пыткам, а затем отрубили головы.

Издавна на Мануйла и Савелия устраивали ярмарки и народные гуляния, часто делали костры и готовили традиционные блюда из яиц. По поверью, это помогало наседкам нестись лучше.

Что нельзя делать 30 июня

В этот день запрещено купаться в открытых водоемах и вообще выходить из своего дома и двора.

Сегодня запрещается пускать во двор белых коров. Люди верили, что так пытается пробраться нечистая сила и испортить все молоко.

Не стоит выносить сор из жилища и жаловаться на свои беды и несчастья, иначе все проблемы станут еще более сложными.

Приметы на 30 июня

Радуга вечером - на хорошую погоду.

Если дождь после полудня начался, то будет он лить весь день.

Багровый закат - к ветру или буре.

Ночью гроза - днем будет хорошая погода.

При заходе солнца заря золотистая, желтая, розовая (но не красная) - к ясному и теплому дню.

Отсутствие росы указывает на то, что скоро пойдет дождь.

Именины отмечают 30 июня: Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.

Молитва на 30 июня

Ти, що пройшов через вогонь випробувань і залишився вірним своєму Господу, моли за мене перед Божим Троном. Допоможи у духовному зростанні і покаянні, щоб зміг я знайти спасіння і благодать у Христі.

Молюся, щоб твоя світла прикладна дорога віри та сповідання стала натхненням для мене. Нехай твоя сильна воля і стійкість пробуджують у мені сміливість і витримку у подоланні життєвих труднощів і спокус.

Допоможи визнати свої гріхи, знайти внутрішнє очищення і змінити своє життя на краще. Даруй мені мудрість і силу, щоб шукати правду, служити ближньому і жити за заповітами Божими.

І хай життя моє буде сповнене вірою, надією і любов'ю до Бога і до ближніх.

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.