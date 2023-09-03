Церковный праздник 3 сентября: главные приметы дня и самая сильная молитва

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. Однажды, придя в Иерусалим, он услышал проповедь Иоанна Предтечи, после чего принял христианство и крестился в Иордане. Когда же встретил Иисуса, то стал его учеником.

После казни Христа Фаддей начал проповедовать в Сирии и Месопотамии, чтобы обратить местных в христианство. Часто его проповеди сопровождались чудесами. Однажды он исцелил царя Абгара от проказы. Тот хотел наградить апостола, но Фаддей отказался от земных благ и пошел прославлять Христа и нести слово Божие среди людей. С проповедями он дошел до финикийского города Вирита (Бейрута), создал там церковь и прожил до 44 года.

Сегодня также чествуют мученицу Василису Никомидийскую, пострадавшую за веру Христову за императора Диоклитиана. В 9-летнем возрасте ей приказали отречься от Христа, однако она отказалась. Из-за этого ее приказали подвергнуть пыткам. Но с Божьей помощью она осталась жива и невредима после них.

В народе в этот день собирали яблоки и убирали лен, если погода была сухая.

Приметы дня

если на деревьях много паутины, то ждите потепления

много ягод на рябине - будет дождливая осень

много желудей на дубе - январь будет снежным

если день ясный и теплый - такая погода будет весь сентябрь

куры линяют - будет теплая зима

мыши воруют зерно - будет холодная и снежная зима

Что нельзя делать сегодня

отправляться в дальний путь. А если надо куда-то поехать, то перед дорогой помолитесь

есть мясные блюда и употреблять спиртное

прислушаться к чужим советам

совершать крупные покупки или заключать финансовые сделки

День ангела сегодня празднуют: Ибрагим, Игнатий, Корнелий, Александр, Павел, Тимофей, Рафаил, Фаддей, Марта и Марфа.

Главная молитва

"О, святой Иуда Фадею, достойный принадлежать к семье Спасителя, Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа, прибегаю к Тебе через Святейшее Сердце Иисуса, хочу приносить Богу славу за милости, Тебе уделенные. Упав на колени, прошу Тебя смиренно через Святейшее Сердце Иисуса, взгляни на меня милосердно, не пренебрегай моей смиренной просьбой, чтобы доверие не было поколеблено Тебе Бог уделил милости, что приходишь людям с помощью в безнадежных обстоятельствах. О приди Ты мне с помощью, чтобы я мог (могла) милосердие Божие превозносить во веки веков. Аминь.

Целую свою жизнь буду тебе благодарен (благодарна) и останусь более ревностным (ревней) Твоим (Твоей) почитателем (почитательницей). Святой Фаддей, особенный Опекуне в безнадежном положении, молись за нами". Аминь.