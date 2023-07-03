Церковный праздник 3 июля: что нельзя делать в этот необычный день, а что сделать нужно
3 июля 2023 года по церковному православному календарю чтится память Мефодия Патарского, а вот в народе этот день называли Мефодий Перепелятник, паутинный день, погодоуказатель, и издавна он имел много особых традиций.
Что можно и нельзя делать, как помолиться, и у кого день ангела - в материале Styler дальше.
Главные традиции этого дня, что нужно сделать
Когда-то этот день считается очень удачным для того, чтобы охотиться на перепелов. Если удастся получить такую добычу, весь год будет сопровождать удача, благополучие и достаток.
Также можно загадывать желание на Мефодия, и оно обязательно сбудется. Найти и намотать на мизинец паутину - приблизить удачу.
В этот день женщины и девушки ходили с распущенными волосами, поскольку верили, что это придаст ему здоровье, блеск и красоту.
Что нельзя делать 3 июля
Считается, что сегодня категорически нельзя убивать пауков - это страшный грех и приведет к финансовым затруднениям.
Также в этот день не следует есть яйца и орехи.
Не нужно давать непрошеные советы сегодня, иначе испортите отношения с человеком.
Также на рекомендуется трогать свои накопления и перечислять деньги - в противном случае вскоре финансы придется растратить.
Плохой приметой считалось выбрасывать со стола остатки пищи - ими следует поделиться с нуждающимися.
Также нельзя сегодня ссориться, сплетничать и завидовать.
Важные приметы 3 июля
- Если пауки плетут большую паутину, то погода будет сухой и безветренной. А вот паук, порвавший свою паутину - к ухудшению погоды.
- Муравьи прячутся в муравейнике - к дождю и грозе.
- Если облака высокие, то будет жаркая жара.
- Если идет дождь, значит, такая погода продлится еще сорок дней.
День ангела (именины) сегодня празднуют:
Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.
Как помолиться о благополучии в семье:
Господь наш Всемогущий, я взываю к Тебе. Молю Тебя о семейном счастье и благополучии.
Не оставь близких моих без своего покровительства, пошли благодать свою и сохрани от всякого зла, ссор и конфликтов.
Дай разуму держаться друг за друга и вместе бороться за счастье, преодолевая трудности с Твоей помощью.
Аминь.
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