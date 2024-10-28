Церковный праздник 29 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 29 октября в церковном календаре

Святая Анастасия Римляниня стала сиротой в три года и выросла в монастыре возле Рима, где приняла монашество. Когда ей исполнилось двадцать один год, в Риме начались преследования христиан во время правления императора Декия. Анастасия была очень красивой, и многие состоятельные римляне хотели на ней жениться, но она отказала всем, избрав остаться невестой Христовой.

Язычники похитили ее из монастыря и привели к правителю, обвинив в ненависти к богатым женихам и в почитании распятого Христа. Военачальник Пров приказал ей принести жертву идолам, но Анастасия отказалась.

Она пережила ужасную пытку: ей вырвали ногти, отсекли руки и ноги, а потом вырвали все зубы. Когда Анастасия просила воды, ей помог Кирилл, который был рядом. После этого ей отрезали язык, а потом ее обезглавили. Кирилла также казнили, поскольку мучители считали его тайным христианином.

Святая Анастасия Римляниня (изображение: blagovist.info)

Что нельзя делать

Злословить и ссориться

Оставлять детей в одиночестве

Отказывать в помощи.

Не стоит общаться с малознакомыми людьми, поскольку это может привести к серьезным конфликтам. Также нельзя накрывать стол незамужним женщинам.

Народные приметы и традиции 29 октября

Утром на растениях иней - вечером пойдет снег

Облака плывут медленно - скоро заморозки

Громко кричат птицы - ждите мороз

На берегу еще висят листья - к теплой погоде.

В этот день существовала традиция, по которой женщины одевали кораллы. Считалось, что это доставляет удачу и помогает успешно завершить любые дела до конца года.

У кого день ангела 29 октября

Завтра именины празднуют: Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

По гороскопу люди, родившиеся 29 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 29 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: