Церковный праздник 29 января: чем этот день опасен, что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела

В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

Традиции этого дня

Царь Ирод около 42 года приказал апостолу Петру заключить в тюрьму, так как хотел его казнить. Накануне суда закованный железными веригами апостол спал между двумя воинами. По легенде ночью его разбудил ангел, посланный Богом, и велел ему встать. Апостол Петр встал, и тогда оковы пали на землю, а ангел вывел его из тюрьмы. Эти вериги нашли иерусалимские христиане и хранили их как священную реликвию, передаваемую из поколения в поколение. Со времен Папы Римского Александра вериги апостола Петра ежегодно 29 января выносились на поклонение верующим.

В народе этот праздник называют Петра Вериги, в этот день надо было содержать домашний скот на зимних кормах оставшуюся часть зимы.

Главные приметы этого дня

Если на дворе в этот день метет метель, то лето будет дождливым.

Северный ветер на День Петра - жди похолодания и морозов.

Если 29 января выдается морозный день - лето будет жарким и засушливым.

Если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным.

Если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя оскорблять домашних животных и скот, покровителем которых, как считалось, является апостол Петр.

Рыбакам следует быть внимательными при озере и водоемах, ведь в этот день начинала ломаться лед.

Сегодня лучше не выносить сор из избы, то можно вместе с ним и вынести собственное счастье.

Нельзя стирать одежду в день Петра.

29 января именины празднуют: Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.