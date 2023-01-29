Церковный праздник 29 января: чем этот день опасен, что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела
29 января православная церковь чтит память святого Петра, который является покровителем домашнего скота.
В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
Традиции этого дня
Царь Ирод около 42 года приказал апостолу Петру заключить в тюрьму, так как хотел его казнить. Накануне суда закованный железными веригами апостол спал между двумя воинами. По легенде ночью его разбудил ангел, посланный Богом, и велел ему встать. Апостол Петр встал, и тогда оковы пали на землю, а ангел вывел его из тюрьмы. Эти вериги нашли иерусалимские христиане и хранили их как священную реликвию, передаваемую из поколения в поколение. Со времен Папы Римского Александра вериги апостола Петра ежегодно 29 января выносились на поклонение верующим.
В народе этот праздник называют Петра Вериги, в этот день надо было содержать домашний скот на зимних кормах оставшуюся часть зимы.
Главные приметы этого дня
- Если на дворе в этот день метет метель, то лето будет дождливым.
- Северный ветер на День Петра - жди похолодания и морозов.
- Если 29 января выдается морозный день - лето будет жарким и засушливым.
- Если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным.
- Если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя оскорблять домашних животных и скот, покровителем которых, как считалось, является апостол Петр.
- Рыбакам следует быть внимательными при озере и водоемах, ведь в этот день начинала ломаться лед.
- Сегодня лучше не выносить сор из избы, то можно вместе с ним и вынести собственное счастье.
- Нельзя стирать одежду в день Петра.
29 января именины празднуют: Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.
Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.
Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.