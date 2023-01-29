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Церковный праздник 29 января: чем этот день опасен, что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела

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Воскресенье 29 января 2023 06:01
Церковный праздник 29 января: чем этот день опасен, что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

29 января православная церковь чтит память святого Петра, который является покровителем домашнего скота.

В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

Традиции этого дня

Царь Ирод около 42 года приказал апостолу Петру заключить в тюрьму, так как хотел его казнить. Накануне суда закованный железными веригами апостол спал между двумя воинами. По легенде ночью его разбудил ангел, посланный Богом, и велел ему встать. Апостол Петр встал, и тогда оковы пали на землю, а ангел вывел его из тюрьмы. Эти вериги нашли иерусалимские христиане и хранили их как священную реликвию, передаваемую из поколения в поколение. Со времен Папы Римского Александра вериги апостола Петра ежегодно 29 января выносились на поклонение верующим.

В народе этот праздник называют Петра Вериги, в этот день надо было содержать домашний скот на зимних кормах оставшуюся часть зимы.

Главные приметы этого дня

  • Если на дворе в этот день метет метель, то лето будет дождливым.
  • Северный ветер на День Петра - жди похолодания и морозов.
  • Если 29 января выдается морозный день - лето будет жарким и засушливым.
  • Если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным.
  • Если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя оскорблять домашних животных и скот, покровителем которых, как считалось, является апостол Петр.
  • Рыбакам следует быть внимательными при озере и водоемах, ведь в этот день начинала ломаться лед.
  • Сегодня лучше не выносить сор из избы, то можно вместе с ним и вынести собственное счастье.
  • Нельзя стирать одежду в день Петра.

29 января именины празднуют: Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.

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