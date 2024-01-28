Церковный праздник 28 января: что нельзя сегодня делать, чтобы не разгневать святых

28 января церковь по новому календарю чтит преподобного Ефрема Сирийца, по старому стилю в этот день вспоминали Павла Фивейского.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Ефрем Сириец (или Сирин) является одним из величайших учителей Церкви и писателей Сирии. Родился святой во времена правления императора Константина (306-337 годы). Он был монахом-путешественником, поэтом, философом, мыслителем. Все свое свободное время он посвящал писанию и проповедям Слова Божьего.

Святой долгое время жил в одиночестве, поэтому его не относят к клиру какой-либо Церкви. Некоторые источники утверждают, что Ефрем был иеродиаконом. Соответственно, он получил освящение.

Биография преподобного Ефрема Сирийца остается достаточно таинственной. Известно, что при жизни большинство его произведений перевели на греческий язык. Самыми выдающимися его цитатами являются: "Кто нашел путь долготерпения, тот нашел путь жизни" и "Лечи прежде всего самого себя, а если не можешь, то оплакивай слепоту свою".

Наши предки верили, что у Ефремов день нужно задобрить домового - для него оставляли блюдечко с молоком и печеньем. Также в этот день было принято ходить в церковь.

Приметы дня

если сегодня темное небо - будет оттепель

птицы низко летают - ждите похолодания

дует ветер - скоро будут дожди

деревья покрыты инеем - вскоре придет потепление

Что сегодня нельзя делать

убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков, иначе разгневаете святых

скандалить и употреблять плохие слова

злоупотреблять алкоголем, а также переедать

выносить плохие новости из дома

брать и давать деньги взаймы

День ангела сегодня празднуют: Ефим, Георгий, Охрим, Исак, Владимир, Яков, Палладий, Юрий.

Главная молитва дня

"Господи и Владыка жизни моей, дух ленивости, халатности, властолюбия и пустословия отгони от меня. (Доземный поклон)

Дух же добродетели и смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, недостойному рабу твоему (недостойной рабе твоей). (Доземный поклон).

Да, Господи царь, дай мне видеть мои прогрешения и не осуждать брата моего, ибо ты благословен Ты во веки веков. Аминь. (Доземный поклон)

После этого 12 малых поклонов, молясь:

Боже, милостив будь мне, грешному (грешному).

Боже, очисти мои грехи и помилуй меня.

Без числа согрешил (нагрешила) я, Господи, прости мне.

(Потом) Господи и Владыка жизни моей, духа ленивости, халатности, властолюбия и пустословия отгони от меня. Дух же добродетели и смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, недостойному рабу твоему (недостойной рабе твоей). Да, Господи царь, дай мне видеть мои согрешения и не осуждать брата моего, ибо ты благословен еси во веки веков". Аминь. (Доземный поклон)