Церковный праздник 28 июня. Что нужно сделать в особенный день, а что - категорически нельзя

28 июня 2023 года по церковному православному календарю почитается память святого мученика Фита.
Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться - читайте в материале Styler.
Святой Фит проживал в конце III - начале IV века в Риме. Его отец был сенатором-язычником, но воспитывал мальчика христианин Модест, поэтому Вит крестился и стал вместе с Модестом стал проповедовать. Молодой парень был очень образованным и владел ораторским мастерством, язычники любили его слушать, а после принимали крещение. Вит владел даром исцеления людей.
Считалось, что это последний день, когда можно было сеять рожь, чтобы получить хороший урожай. Также в этот период вызревает овес.
В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку. По обычаю, сегодня происходит множество несчастий. Особенно часто люди топятся в водоемах.
Есть особый обычай в этот день призывать знакомого утопленника и спрашивать у него правду.
Утром нужно на рассвете отправиться на реку, где утонул человек, который был лично знаком. Разговаривать с кем-то, пить, есть и расчесываться нельзя.
День ангела 28 июня справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.
Сотворитель мира, повели земли Твоей, чтобы она была плодотворной и принесла многочисленные плоды. Пусть Твои росы и солнце, дождь и погода сделают ее урожайной.
Господи, мы посеяли Твое зерно, преданное Твоему покрову и Провидению, орошенное потом Твоего народа. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, Господи и Отче наш!
Просим Тебя об этом, Боже в Троице Святой Единый, которому честь, хвала и благодарение ныне и во веки веков.
Аминь.
Раньше мы писали, когда праздновать Маковея и другие Спасы в 2023 году, и как изменятся даты в новом календаре.
Также узнайте, какие праздники отпразднуют украинцы в июле 2023 года.