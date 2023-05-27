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Церковный праздник 27 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела

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Суббота 27 мая 2023 06:01
Церковный праздник 27 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

27 мая православные верующие почитают память мученика Исидора.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler.

Что известно о святом

Исидор Хиосский – это раннехристианский мученик родом из Александрии. Проживал он на острове Хиос (Греция). По указу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.

Святого Исидора наши предки прозвали Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управление северным ветром. Считалось, что с приходом Сидора заканчиваются заморозки, возвращаются последние перелетные птицы, которые на своих крыльях приносят тепло.

В день Сидора сажали огурцы и сеяли лен. Однако время посева огурцов и льна выбирали не только по народному календарю, но и по целому ряду признаков.

Важные приметы этого дня

  • Если день погожий, то огурцов будет много.
  • Холодный день – к холодному лету.
  • Ранние ласточки – к счастливому году.
  • У человека, который увидев первую ласточку, умоется молоком, будет белая и чистая кожа.
  • Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.
  • Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.

Что нельзя делать 27 мая

  • В этот день нельзя оставлять в доме гостей на ночевку, поскольку считается, что это может принести разлад и беспокойство в семью.

  • Не стоит сажать огурцы 27 мая, если дует резкий и северный ветер.

  • Также запрещается устраивать праздники, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.

Именины 27 мая отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в июне 2023 года.

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