Церковный праздник 27 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела
27 мая православные верующие почитают память мученика Исидора.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler.
Что известно о святом
Исидор Хиосский – это раннехристианский мученик родом из Александрии. Проживал он на острове Хиос (Греция). По указу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.
Святого Исидора наши предки прозвали Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управление северным ветром. Считалось, что с приходом Сидора заканчиваются заморозки, возвращаются последние перелетные птицы, которые на своих крыльях приносят тепло.
В день Сидора сажали огурцы и сеяли лен. Однако время посева огурцов и льна выбирали не только по народному календарю, но и по целому ряду признаков.
Важные приметы этого дня
- Если день погожий, то огурцов будет много.
- Холодный день – к холодному лету.
- Ранние ласточки – к счастливому году.
- У человека, который увидев первую ласточку, умоется молоком, будет белая и чистая кожа.
- Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.
- Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.
Что нельзя делать 27 мая
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В этот день нельзя оставлять в доме гостей на ночевку, поскольку считается, что это может принести разлад и беспокойство в семью.
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Не стоит сажать огурцы 27 мая, если дует резкий и северный ветер.
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Также запрещается устраивать праздники, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.
Именины 27 мая отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.
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