Церковный праздник 26 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

26 октября православные украинцы чтят память святого великомученика Димитрия Мироточца по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Димитрий родился в Солуне (нынешняя Греция) в богатой христианской семье. Его отец, святой Василий, был городским правителем. После его смерти Димитрий перенял управление городом, преданно соблюдая христианские ценности и защищая верующих.
Во времена императора Максимиана (305-311 гг.) начались жестокие преследования христиан. За верность христианским убеждениям и отказ поклоняться языческим богам Димитрия арестовали и казнили, поразив копьем. Согласно преданию, во время погребения его тела из него начало вытекать миро, что подтвердило его святость и дало ему титул Мироточец.
Святой Димитрий, совершивший много чудес после смерти, стал покровителем воинов и защитником христиан. Его почитание распространилось на всю Европу, особенно в странах Восточной и Центральной Европы, где считается одним из самых почитаемых святых.
Мозаика Святого Дмитрия Солунского, Киев (фото: Википедия)
Не следует брать в руки незнакомые предметы, чтобы не сократить свою жизнь. Кроме этого, воздерживайтесь от недобрых поступков, ведь они могут вернуться к вам вдвое сильнее.
В этот день важно не только посетить церковь, но и искренне помолиться перед иконой святого Димитрия, прося его о защите всех находящихся в опасности, в частности для воинов, защищающих родную землю.
Святого Димитрия считают могущественным покровителем и воином, и обращение к нему с просьбой о силе, мужестве и безопасности считается особенно действенным в этот день.
Завтра именины празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
По гороскопу люди, родившиеся 26 октября - Скорпионы.
Кроме церковного праздника, 26 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.