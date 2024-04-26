Церковный праздник 26 апреля: что категорически нельзя делать в этот день, у кого День ангела

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня, что нужно сделать

Василий упоминается в связи с мученичеством в раннем IV веке. Он был епископом города Амасии, расположенного на территории современной Турции. Он предан христианству, постоянно боролся с идолопоклонниками и защищал верующих.

По легенде, император Лициний, бывший язычником, преследовал христиан, нарушая "Указ о веротерпимости", установленный императором Константином Великим. Лициний пытался обольстить Глафиру, служанку своей жены, но она бежала к Василию в Амасию. Император узнал это и вызвал их обоих к себе. После смерти Василия Глафиры приговорили к смерти за отказ стать верховным жрецом языческих культов.

Традиционно женщины в этот день сажают горох. Также можно начинать сажать ранние сорта картофеля, если погода разрешает. Также встречают ласточок, возвращающихся домой. Считалось, что эта птица защищает дом от несчастья.

Главные приметы 26 апреля

Если утром сильный ветер, а к вечеру он ослаб, то через несколько дней будет тепло и ясно.

Не видать верхушек облаков, значит будет гроза

Утром много росы - будет много огурцов.

Что нельзя делать в этот день

Согласно народным поверьям, не стоит мужчинам сажать горох, поскольку его точно не вырастет. Также не рекомендуется ссориться или ругаться невестке со свекровью или зятю с тещей.

Существует мнение, что это может привести к серьезным ссорам внутри семьи, и даже ее члены могут стать друг другу врагами.

День Ангела празднует Василий.