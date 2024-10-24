Церковный праздник 25 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

25 октября православные украинцы чтят память святых мучеников Маркияна и Мартирия по новому церковному календарю. В народе этот день называют Дедовские плачи.

Какой праздник 25 октября в церковном календаре

Святые мученики Маркиан и Мартирий жили в Константинополе, где служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий - иподиаконом, а также нотариями Святого Патриарха Павла Исповедника.

В то время в Церкви разгорелась борьба из-за ереси Ария, приведшей к преследованиям православных. Император Констанций, сын Константина Великого, поддерживал эту ересь, преследуя православных верующих за их веру во Христа как Бога.

Ариане пытались привлечь Маркиана и Мартирия на свою сторону, предлагая им золото и должности, но святые остались непоколебимыми. После угроз и пыток их приговорили к смертной казни. Маркиан и Мартирий приняли мученическую смерть в 233 году. Их тела были похоронены православными христианами, а позже, по указанию Святителя Иоанна Златоуста, их мощи перенесли в церковь.

Святые Мученики Маркиан и Мартирий (икона: kolomija.com)

Что нельзя делать

Злословить, конфликтовать

Отказывать в помощи

Сплетничать, наговаривать на других.

З давних времен в этот день считалось плохой приметой есть хлеб, иначе весь год будет трудным. Женщины избегали слез, ведь считалось, что плач может привести к новым неприятностям. Кроме того, не рекомендовалось много смеяться, поскольку это могло обернуться большим горем в будущем.

Народные приметы и традиции 25 октября

Утром туман - днем будет тепло

Лежит снег - к хорошему урожаю

Ветрено - несколько дней будет плохая погода

Слышен гром - зимой будет тепло

Ярко мерцают звезды - к морозам

Если звезды тусклые - к теплу.

Этот день в народе известен как Дедовские плачи, ведь принято чтить память покойных родственников. Украинцы заметили, что именно в это время часто шел снег или дождь, и считали, что природа плачет о тех, кто покинул этот мир.

У кого день ангела 25 октября

Завтра именины празднуют: Валерий, Матрона.

По гороскопу люди, родившиеся 25 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 25 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: