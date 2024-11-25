ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Церковный праздник 25 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Понедельник 25 ноября 2024 06:00
UA EN RU
Церковный праздник 25 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой праздник 25 ноября (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 25 ноября начинается 23-я неделя после Пятидесятницы. Сегодня церковь отмечает Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Также в этот день почитают священномученика Климента, папу Римского.

О том, какой праздник 25 ноября, а также о важных запретах и истории этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Священномученик Климент, живший в I веке, был одним из первых в истории проповедников Евангелия. По преданию, будущий папа Римский родился в богатой семье, но воспитывался чужими людьми.

Получив прекрасное образование, в 24 года юноша заинтересовался христианством и принял крещение от апостола Петра. Через некоторое время Петр рукоположил Климента в епископы, а потом святой стал папой Римским.

Во время гонений христиан Климент был сослан в Инкерманские каменоломни в Херсонесе. Однако даже в этих условиях святой смог продолжить проповедовать, построив храм.

Деятельность епископа разозлила императора-еретика Траяна, поэтому правитель велел утопить святого, привязав Климента к якорю. От молитв учеников святителя море отступило, и сподвижники смогли похоронить тело папы. В течение семи веков в день смерти святого море отступало - чтобы люди поклонились святым мощам.

В 861 году Кирилл и Мефодий смогли перенести мощи Климента - сначала в Херсонесский храм, а затем в базилику Святого Климента в Риме. По приказу князя Владимира в 989 году часть мощей была перевезена в Десятинную церковь, в Киев.

Что нельзя делать 25 ноября

Что не испортить день, сегодня нельзя:

  • начинать новые дела
  • переедать и употреблять алкоголь
  • завидовать или оговаривать кого-то
  • лениться
  • ссориться и ругаться
  • отказывать в помощи
  • оскорблять или дразнить животных

День считается благоприятным для окончания начатых дел. В этом советуют проявить целеустремленность и уверенность, избегая провокаций.

Также в день Отдания Введения в храм Пресвятой Богородицы следует сосредоточиться на духовном переосмыслении и помолиться Деве Марии о здоровье и счастье.

Главные приметы этого дня

  • 25 ноября идет снег целый день - лето будет с дождями
  • Сегодня появился иней на высохшей траве - вскоре будут морозы
  • На небе висят кучевые облака - к снегопаду
  • Если сегодня петухи закукарекали раньше обычного - придет оттепель
  • 25 ноября ветер дует с юга - будет снегопад
  • Если сегодня ветер дует западу - к морозам

У кого сегодня именины

По новому стилю, 25 ноября именины у людей со следующими именами: Петр, Андрей, Виктор, Дмитрий, Василий, Иван, Александр, Николай, Ярослав, Павел, Семен.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Матвей, Александр, Борис, Константин, Владимир, Иван, Дмитрий, Даниил, Федор, Степан, Николай.

Какой сегодня праздник в мире

В понедельник, 25 ноября, отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.

Недавно мы писали о том, какие праздники и выходные отмечаются в ноябре этого года.

А также рассказывали даты важных праздников цикла от Романа до Иордана.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Церковный календарь Праздники Традиции
NEWS
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр