Церковный праздник 25 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

В понедельник 25 ноября начинается 23-я неделя после Пятидесятницы. Сегодня церковь отмечает Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Также в этот день почитают священномученика Климента, папу Римского.

О том, какой праздник 25 ноября, а также о важных запретах и истории этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Священномученик Климент, живший в I веке, был одним из первых в истории проповедников Евангелия. По преданию, будущий папа Римский родился в богатой семье, но воспитывался чужими людьми.

Получив прекрасное образование, в 24 года юноша заинтересовался христианством и принял крещение от апостола Петра. Через некоторое время Петр рукоположил Климента в епископы, а потом святой стал папой Римским.

Во время гонений христиан Климент был сослан в Инкерманские каменоломни в Херсонесе. Однако даже в этих условиях святой смог продолжить проповедовать, построив храм.

Деятельность епископа разозлила императора-еретика Траяна, поэтому правитель велел утопить святого, привязав Климента к якорю. От молитв учеников святителя море отступило, и сподвижники смогли похоронить тело папы. В течение семи веков в день смерти святого море отступало - чтобы люди поклонились святым мощам.

В 861 году Кирилл и Мефодий смогли перенести мощи Климента - сначала в Херсонесский храм, а затем в базилику Святого Климента в Риме. По приказу князя Владимира в 989 году часть мощей была перевезена в Десятинную церковь, в Киев.

Что нельзя делать 25 ноября

Что не испортить день, сегодня нельзя:

начинать новые дела

переедать и употреблять алкоголь

завидовать или оговаривать кого-то

лениться

ссориться и ругаться

отказывать в помощи

оскорблять или дразнить животных

День считается благоприятным для окончания начатых дел. В этом советуют проявить целеустремленность и уверенность, избегая провокаций.

Также в день Отдания Введения в храм Пресвятой Богородицы следует сосредоточиться на духовном переосмыслении и помолиться Деве Марии о здоровье и счастье.

Главные приметы этого дня

25 ноября идет снег целый день - лето будет с дождями

Сегодня появился иней на высохшей траве - вскоре будут морозы

На небе висят кучевые облака - к снегопаду

Если сегодня петухи закукарекали раньше обычного - придет оттепель

25 ноября ветер дует с юга - будет снегопад

Если сегодня ветер дует западу - к морозам

У кого сегодня именины

По новому стилю, 25 ноября именины у людей со следующими именами: Петр, Андрей, Виктор, Дмитрий, Василий, Иван, Александр, Николай, Ярослав, Павел, Семен.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Матвей, Александр, Борис, Константин, Владимир, Иван, Дмитрий, Даниил, Федор, Степан, Николай.

Какой сегодня праздник в мире

В понедельник, 25 ноября, отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.