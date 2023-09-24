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Церковный праздник 24 сентября: к кому сегодня молиться и за какую работу нельзя браться

Какой церковный праздник 24 сентября (фото: Freepik)
Автор: Styler

24 сентября украинская церковь по новому календарю чествует память святой Феклы.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Фекла Иконийская - раннехристианская святая, которая жила во II веке. Она родилась в городе Иконии (современная Турция) в семье богатых язычников. В 17 лет, услышав проповедь апостола Павла, решила стать христианкой и служить Богу.

К тому времени девушка уже дала согласие на замужество, поэтому ее жених, узнав о решении Феклы, попросил правителя арестовать апостола, ибо он "запрещает девам жениться".

Фекла тайно посещала Павла в тюрьме. Когда об этом узнали, решили наказать обоих. Девушку хотели сжечь и для этого уже развели костер, но внезапный дождь его погасил. Это и спасло святую.

С тех пор Фекла скрывалась в пещере от языческих жрецов. Она прожила до 90 лет. По преданию, она также обратила в христианство свою мать.

Наши предки считали, что Фекла предвещает темные и длинные ночи. На этот праздник люди выходили на улицу ночью и смотрели на звездное небо. В этот день также молотили и заготавливали зерно.

Приметы дня

  • если солнце ярко светит, то будет резкая смена погоды
  • если гремит - ждите теплой зимы
  • если белка линяет от головы до хвоста - зима будет длинная
  • птицы летают низко - зима будет холодной и ранней
  • если под дубами много желудей - зима будет мягкая, а следующий год урожайным

Что сегодня нельзя делать

  • думать плохо о родных или близких
  • объедаться и злоупотреблять алкоголем
  • злословить и ссориться
  • отказывать в помощи нуждающимся

День ангела сегодня отмечают: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.

Главная молитва дня

"О, многострадальная и премудрая первомученица Фекла! Ты душою на небесах у Престола Господня предстоишь, на земле же, данной тебе благодатью, разные совершаешь исцеления. Сжалься милостиво на предстоящих людей, молящихся перед пречистым образом твоим и просящих твоей помощи.

Протяни к Господу святые молитвы твои о нас и выпроси нам отпущения грехов наших, исцеления немощных, скорбящих и бедных скорую помощь. Умоли Господа, пусть даст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на страшном суде Своем, так сподобимся и мы вместе с тобой славить Отца, и Сына, и Святого Духа, во веки веков". Аминь.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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