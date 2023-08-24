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Церковный праздник 24 августа: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Четверг 24 августа 2023 06:00
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Церковный праздник 24 августа: что ни в коем случае нельзя делать в этот день Какой церковный праздник 24 августа (Getty Images)
Автор: Styler

24 августа в церкви почитают православных преподобномучеников Феодора и Василия, мученика Евпла Катанского и преподобного князя Острожского Феодора. В народе день раньше называли Федор-Василий.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить, узнайте дальше в материале Styler.

Традиции этого дня

День считали мистическим - якобы в этот день на болотах можно встретить белого коня, который ищет своего всадника, а также появляются блуждающие огни - души убитых воинов и утопленников.

Когда-то именно в этот день начинали стричь овец, ведь шерсть животных уже довольно сильно отрастала.

Мастера делали нитки из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи.

Также замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинает осыпаться листва.

Народные приметы этого дня

  • Если ветер, который раньше дул несколько дней подряд, прекращается - скоро будет хорошая погода.
  • Дождь во время восхода солнца - непогода продлится в течение нескольких дней.
  • Утром туман стелется над поверхностью водоемов - будет несколько погожих дней.
  • Если звезды сильно мерцают на рассвете, через 2-3 дня будет дождь.
  • Солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.
  • Дым от костра стелется по земле - к дождю.

Что нельзя делать 24 августа

  • Употреблять алкоголь, поскольку к выпившему человеку обязательно явятся покойники.
  • Ныть и жаловаться на жизнь и судьбу, чрезмерно лениться и думать о своих страхах.
  • Ходить на рыбалку к водоемам, так как утопленники могут в воду затащить.
  • Стоит воздержаться от прогулок в одиночестве.

Кто празднует именины

Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор.​

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках сентября 2023, и какими будут новые даты.

Также читайте, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников.

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