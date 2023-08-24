Церковный праздник 24 августа: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

24 августа в церкви почитают православных преподобномучеников Феодора и Василия, мученика Евпла Катанского и преподобного князя Острожского Феодора. В народе день раньше называли Федор-Василий.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить, узнайте дальше в материале Styler.

Традиции этого дня

День считали мистическим - якобы в этот день на болотах можно встретить белого коня, который ищет своего всадника, а также появляются блуждающие огни - души убитых воинов и утопленников.

Когда-то именно в этот день начинали стричь овец, ведь шерсть животных уже довольно сильно отрастала.

Мастера делали нитки из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи.

Также замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинает осыпаться листва.

Народные приметы этого дня

Если ветер, который раньше дул несколько дней подряд, прекращается - скоро будет хорошая погода.

Дождь во время восхода солнца - непогода продлится в течение нескольких дней.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов - будет несколько погожих дней.

Если звезды сильно мерцают на рассвете, через 2-3 дня будет дождь.

Солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

Дым от костра стелется по земле - к дождю.

Что нельзя делать 24 августа

Употреблять алкоголь, поскольку к выпившему человеку обязательно явятся покойники.

Ныть и жаловаться на жизнь и судьбу, чрезмерно лениться и думать о своих страхах.

Ходить на рыбалку к водоемам, так как утопленники могут в воду затащить.

Стоит воздержаться от прогулок в одиночестве.

Кто празднует именины

Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор.​