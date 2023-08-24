Церковный праздник 24 августа: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
24 августа в церкви почитают православных преподобномучеников Феодора и Василия, мученика Евпла Катанского и преподобного князя Острожского Феодора. В народе день раньше называли Федор-Василий.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить, узнайте дальше в материале Styler.
Традиции этого дня
День считали мистическим - якобы в этот день на болотах можно встретить белого коня, который ищет своего всадника, а также появляются блуждающие огни - души убитых воинов и утопленников.
Когда-то именно в этот день начинали стричь овец, ведь шерсть животных уже довольно сильно отрастала.
Мастера делали нитки из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи.
Также замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинает осыпаться листва.
Народные приметы этого дня
- Если ветер, который раньше дул несколько дней подряд, прекращается - скоро будет хорошая погода.
- Дождь во время восхода солнца - непогода продлится в течение нескольких дней.
- Утром туман стелется над поверхностью водоемов - будет несколько погожих дней.
- Если звезды сильно мерцают на рассвете, через 2-3 дня будет дождь.
- Солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.
- Дым от костра стелется по земле - к дождю.
Что нельзя делать 24 августа
- Употреблять алкоголь, поскольку к выпившему человеку обязательно явятся покойники.
- Ныть и жаловаться на жизнь и судьбу, чрезмерно лениться и думать о своих страхах.
- Ходить на рыбалку к водоемам, так как утопленники могут в воду затащить.
- Стоит воздержаться от прогулок в одиночестве.
Кто празднует именины
Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор.
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