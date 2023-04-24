Церковный праздник 24 апреля: что запрещено делать сегодня, и кого поздравить с днем ангела
24 апреля православные верующие почитают память святого великомученика Антипа Пергамского, который жил в I веке и был учеником апостола Иоанна Богослова. В народе дата известна под названием Антип-Половод или Антип-Водогон, а самого святого считали целителем от зубной хвори и других болезней.
Какие традиции и поверья бытовали в старину 24 апреля, что нельзя делать в эту дату, и кто отмечал день ангела - читайте в материале Styler ниже.
История праздника, традиции
Антип Пергамский проживал и проповедовал на территории Малой Азии в тогдашней Римской империи. Как гласят библейские предания, во время гонений на христиан епископ Пергамской церкви не побоялся продолжать проповедовать о Спасителе, отказался приносить жертву языческим богам, за что был предан страшным мукам.
В храме Артемиды его бросили в раскаленный медный казан в форме быка. Тело мученика тайно похоронили местные христиане.
Как гласят предания, в V веке над могилой с мироточивыми мощами Антипа возвели храм, и его гробница почиталась как место исцелений. Святого называли патроном стоматологов, так как он особенно почитается как помощник при зубной боли, что отражено и в молитве мученику.
Также Антип упоминается в книге "Нового завета" "Откровение" авторства Иоанна Богослова. Считается святым и в православной, и в католической Церквях.
Страдания Антипы - фреска монастыря Русану в Метеорах, XVI век (фото: Erud / wikipedia.org)
Народные обычаи и запреты 24 апреля
В старину в эту дату наши предки изготавливали особый целебный напиток, для чего брали воду из 7 святых источников, добавляли затем жидкость уже из своего источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.
Важный запрет этого дня касался работ на грядках. Говорили, что в праздник Антипа ни в коем случае нельзя ничего сеять и сажать, так как ничего из этого не приживется.
Также в этот день следили за различными водными источниками, ведь бытовала поговорка, что "на Антипа воды открываются".
Приметы в этот день
- Бытовала примета, что если в праздник оживали ручьи и родники, то это обещало хороший урожайный год.
- А если лед еще останется где-то на воде, то весна - затянется.
- Заморозки в этот день означали, что холод будет держаться еще целый месяц.
- Если же вода 24 апреля разольется дважды, то поздний урожай будет лучше раннего.
- Если в эту дату утром небо окрашено в красные тона, значит до конца весны погода будет дождливой и ветряной.
- Если в этот день зацвела верба, то скоро будет тепло.
- Если в этот праздник пошел дождь, значит грибов этим летом будет мало.
Именины 24 апреля отмечают владельцы таких имен: Антип, Яков, Петр, Иван, Николай и Прохор.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие будем отмечать церковные праздники в мае, и публиковали календарь самых важных событий.
А также называли даты Пасхи для православных и католиков на 10 лет вперед.