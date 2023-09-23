Церковный праздник 23 сентября: как правильно сегодня помолиться и кого поздравить с днем ангела

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) .

Традиции праздника

В Палестине жили праведные священник Захарий с супругой Елисаветой, но многие годы пара не могла иметь детей. Однажды Захарий отправился в Иерусалимский храм, где ему явился ангел. Он сказал ему, что Бог услышал его молитвы и скоро у них родится сын, которого надо назвать Иоанн.

Захарий не поверил ему, за что был наказан немотой. Только когда пророчество свершилось, мужчина снова начал говорить.

Святой же Иоанн известен под именем Предтечи став пророком и Крестителем Иисуса.

В народе в этот день заведено было гадать на свою судьбу. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды. Их ставили дома и смотрели, из которого быстрее испарится вода. Если из кувшина, набранного из полноводной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года.

Приметы дня

дикие гуси летят высоко в небе - зима будет ранней и холодной

высокие сорняки - будет снежная и морозная зима

под дубом много желудей - будет хороший урожай зерна в следующем году

всю ночь кукарекает петух - будет ненастье

Что сегодня нельзя делать

тесно общаться с несчастными и больными людьми

жаловаться на жизнь и рассказывать о проблемах

ссориться, злословить и обижаться

День ангела сегодня отмечают: Роксолана, Зита, Иван, Андрей, Николай, Петр, Иннокентий, Иосиф и Антон.

Главная молитва дня

"Святой Иоанн Креститель, предотврати беду и горькую безнадежную нужду. Детей Своих я не корю, исправиться я им велю. Хочу, чтобы жили дружно, в мире, создав уют в своей квартире. Нашли работу, счастье, радость и встретили достойно старость. Когда болеют, поправлялись, святой водицей утолялись.

Не изменяли, не блудили, в семье все время проводили. О, Иван, пусть не сдаются, когда проблемы остаются. Позволь им нищету отвергнуть и из мира немедленно не погибнуть. Пусть покаются перед Богом и не рыдают над порогом. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". Аминь.