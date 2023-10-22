Церковный праздник 22 октября: что сегодня нужно сделать, чтобы беда обходила ваш дом
22 октября православная церковь по новому календарю чтит память равноапостольного Аверкия.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Святой Аверкий Ерапольский был епископом Иераполя в Малой Азии. В этом городе жили преимущественно язычники, потому святой молился Господу о спасении их душ. Однажды Аверкию явился Ангел и велел разбить идолов в языческом капище. Это он и сделал.
Когда он узнал, что идолопоклонники хотят его убить, святой сам пришел к ним. Там среди толпы было три бесноватых юноши, которых Аверкий исцелил. Увидев это, многие горожане уверовали в христианство.
После этого святой стал проповедовать в Сирии, Месопотамии и Киликии. Также он исцелял больных.
В народе в этот день заканчивались строительные работы. Мужчины из заработков возвращались домой, а женщины встречали их за праздничным столом.
Также в этот день проветривали подвал, поджигали можжевельник и окуривали им помещение. Это помогало уберечь запасы от гниения.
В этот день нужно пойти в церковь, поставить свечу и помолиться за благополучие семьи и попросить Господа, чтобы вся беда обходила ваш дом стороной.
Приметы дня
- если нет дождя - значит в следующем году будет плохой урожай
- если идет сильный ливень, то дождь будет еще долго
- туман утром предвещает оттепель, а вечером - похолодание
- солнечный и ясный день предвещает похолодание
- если утром есть инеи, то зима будет ранней
Что сегодня нельзя делать
- заниматься строительством и ремонтом
- плакать, иначе еще долго будете лить слезы
- ссориться, ругаться матом, злоупотреблять алкоголем и завидовать другим
- одалживать деньги и давать в долг, чтобы не навлечь на себя беды
День ангела сегодня празднуют: Василий, Владимир, Анна, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Александр, Федор.
Главная молитва дня
"Боже всеблагий и милосердный, Твоей опеке мы вверяем наши семьи, дома и все, что имеем и чем владеем. Благослови нас, охрани от зла и опасности, сохрани от несчастий и укрепи нашу веру и любовь. В печали и страдании дари надежду. Сделай, чтобы мы всегда пребывали в единстве с Тобою. Через Христа, Господа нашего". Аминь
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