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Церковный праздник 22 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Понедельник 21 октября 2024 22:45
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Церковный праздник 22 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 22 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

22 октября православные украинцы чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 22 октября в церковном календаре

Аверкий, вероятно, происходил из Антиохии или из другого города Римской империи. После Пасхальных праздников и апостольского периода он активно занимался проповедью христианства в разных регионах, в частности, в Малой Азии.

В Иераполе (современная Турция) Аверкий стал епископом и продолжал свою миссию, распространяя веру среди язычников. Его деятельность сопровождалась чудесами: по легендам он исцелял больных и даже воскрешал мертвых, что было свидетельством его святости и божественного призвания.

Как и многие другие святые того времени, Аверкий сталкивался с преследованиями за свою веру, но оставался преданным Христу до конца своей жизни.

Церковный праздник 22 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Святой Аверкий, епископ Ерапольский (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать

  • Злословить и ссориться
  • Наговаривать или сплетничать
  • Заниматься уборкой или ремонтом
  • Отправляться в дальнюю дорогу.

В этот день молодые девушки, мечтавшие о встрече с женихом, имели особый обычай. На рассвете они шли к березовой роще, искали листок, покрытый инеем, и смотрели в него, как в зеркало. Верили, что этот ритуал поможет им сберечь красоту на целый год и найти своего суженого.

Народные приметы и традиции 22 октября

  • Весь день солнечно - скоро будут морозы
  • Утром стоит густой туман - к теплой погоде
  • Пошел ливень - такая погода затянется надолго
  • Ветер с юга - следует ожидать снег
  • Ярко сияет солнце - к скорому похолоданию.

Утром верующие отправлялись в храм, чтобы зажечь свечу и помолиться за исцеление от болезней. Считали, что этот день лучше провести в кругу семьи, пригласив самых близких в гости.

У кого день ангела 22 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Василий, Владимир, Григорий, Денис, Иван, Константин, Николай, Павел, Анна, Гликерия.

По гороскопу люди, родившиеся 22 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 22 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день распространения информации о заикании
  • Международный день CAPS LOCK
  • День Фехнера, День психофизики.

Раньше мы рассказывали, как избежать грехов в повседневной жизни.

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.

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