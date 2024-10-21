Церковный праздник 22 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
22 октября православные украинцы чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 22 октября в церковном календаре
Аверкий, вероятно, происходил из Антиохии или из другого города Римской империи. После Пасхальных праздников и апостольского периода он активно занимался проповедью христианства в разных регионах, в частности, в Малой Азии.
В Иераполе (современная Турция) Аверкий стал епископом и продолжал свою миссию, распространяя веру среди язычников. Его деятельность сопровождалась чудесами: по легендам он исцелял больных и даже воскрешал мертвых, что было свидетельством его святости и божественного призвания.
Как и многие другие святые того времени, Аверкий сталкивался с преследованиями за свою веру, но оставался преданным Христу до конца своей жизни.
Святой Аверкий, епископ Ерапольский (изображение: kyrios.org.ua)
Что нельзя делать
- Злословить и ссориться
- Наговаривать или сплетничать
- Заниматься уборкой или ремонтом
- Отправляться в дальнюю дорогу.
В этот день молодые девушки, мечтавшие о встрече с женихом, имели особый обычай. На рассвете они шли к березовой роще, искали листок, покрытый инеем, и смотрели в него, как в зеркало. Верили, что этот ритуал поможет им сберечь красоту на целый год и найти своего суженого.
Народные приметы и традиции 22 октября
- Весь день солнечно - скоро будут морозы
- Утром стоит густой туман - к теплой погоде
- Пошел ливень - такая погода затянется надолго
- Ветер с юга - следует ожидать снег
- Ярко сияет солнце - к скорому похолоданию.
Утром верующие отправлялись в храм, чтобы зажечь свечу и помолиться за исцеление от болезней. Считали, что этот день лучше провести в кругу семьи, пригласив самых близких в гости.
У кого день ангела 22 октября
Завтра именины празднуют: Александр, Василий, Владимир, Григорий, Денис, Иван, Константин, Николай, Павел, Анна, Гликерия.
По гороскопу люди, родившиеся 22 октября - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 22 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день распространения информации о заикании
- Международный день CAPS LOCK
- День Фехнера, День психофизики.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.