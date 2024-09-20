Церковный праздник 21 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Кодрат прославился своей несокрушимой верой и могущественными проповедями, благодаря которым многие приняли христианство. Он бесстрашно разрушал языческие храмы, уничтожал идолов и изгонял демонов своими молитвами, что вызвало ярость среди язычников, решивших преследовать его.

Несмотря на все страдания, Кодрат оставался верен Христу. Его заключили в тюрьму, били камнями и морили голодом, но он всегда находил спасение в Божьей благодати. После долгих испытаний святой завершил свой земной путь, и его душа обрела вечную жизнь в Царстве Небесном.

Кодрат Афинский, болгарская икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться или сплетничать

Лениться и злословить

Брать или давать что-либо взаймы.

Также не рекомендуется ходить в баню, в противном случае могут начаться проблемы со здоровьем. Считается, что в этот день вода обладает особой энергией, которая может негативно повлиять на самочувствие.

Народные приметы и традиции 21 сентября

Много орехов, но мало грибов - до суровой, снежной зимы

Ясная, солнечная погода - осень будет теплой

Уже опали листья с деревьев - к ранней зиме

Много паутины на деревьях - будет тепло

Красное небо на рассвете - к дождям и ветру

На хвойных много шишек - будет много ягод и орехов.

В этот день крестьяне усердно работали, чтобы подготовить землю к новому сезону. Они удобряли почву и молотили зерно из нового урожая, чтобы запастись на будущее.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: