Церковный праздник 21 июля: чем особенный этот день лета, кому помолиться

Что можно и нельзя делать в этот особенный день, традиции, приметы и день ангела - читайте в материале Styler.

В чем суть праздника

Святой родился в Иерусалиме во времена правления императора Диоклетиана, занимавшегося преследованием приверженцев христианской веры.

Отец Прокопа был христианином, но рано умер, поэтому Прокопа воспитывала мать, которая была язычницей. Получив прекрасное образование, он стал служить императору и быстро продвигаться по службе. Когда начались гонения на христиан, Прокопия отправили в Александрию для того, чтобы убивать последователей учения Иисуса. Однако в пути произошло чудо: он увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа, после чего стал последователем учения. Мать, узнав об этом, решила сама прийти к императору и пожаловаться на то, что ее сын предал языческих богов. После этого Прокопий был арестован и брошен в тюрьму.

Наши предки в это время в течение всего дня находились в полях, поскольку производится уборка ржи. Принято было завязывать первый сжатый в этот день сноп. Его перевязывали полотенцем и хранили в переднем углу дома к празднику Покрова Богородицы, после чего скармливали скоту, считая, что коровы и козы в этом случае зимой охотнее будут есть подготовленный для них корм.

Также в этот день начинали собирать чернику, так как уже не мешали это делать комары.

Приметы этого дня

Если пчелы проявляют слишком сильную активность - будет жарко

дождь, но нет ветра — ждите долгой непогоды

покупаться на прокопах в водоеме, значит навлечь на себя беду

Что запрещено делать в этот день

Не стоит начинать новые дела, потому что они не принесут успеха

Запрещено ссориться, ругаться, лениться

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом

Кто празднует День ангела 21 июля

Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.

Молитва этого дня

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас