Церковный праздник 20 марта: что нужно сделать, а на что - категорический запрет

Также 20 сегодня православные верующие чествуют икону Божьей Матери под названием "Споручница грешных".

20 марта 2023 года почитается день памяти священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других. В народе праздник называют Василия Капельника, и этот день имеет давние богатые традиции.

Что нельзя делать в этот день и кого стоит поздравить с днем ангела - узнайте ниже из нашего материала Styler.

Важные традиции, что нужно сделать

Считается, что перед иконой "Споручница грешных" можно покаяться о грехах, и тогда Богоматерь может заступиться за вас перед Богом. Но раскаяние должно быть искренним. Также этой иконе приписывают целебные свойства.

20 марта считается удачным днем для посевов и посадок, особенно фруктовых деревьев. Посаженные в эту дату деревья отличаются крепким иммунитетом и богатым урожаем.

Также дата считается удачной для любого лечения, медицинских процедур и осмотров, операций. В этот день можно посетить стоматолога.

Также 20 марта наступит День весеннего равноденствия или Солнцеворот, который считается чрезвычайно энергетически мощным, когда нужно думать только о положительном и верить в перемены к лучшему.

В этот день желательно заняться уборкой, приведением в порядок, составить список дел, загадать желания. Также попрощаться с отрицательными мыслями, помириться с теми, с кем в ссоре.

Главные запреты 20 марта

Наши предки в этот день не отправлялись в путешествие или поездку, поскольку дороги в любой день могло размыть.

Не стоит действовать бессмысленно, развлекаться - ставьте реальные цели и идите к ним.

Не сплетничайте, не ругайтесь, не конфликтуйте - это очень плохой день для того, чтобы выяснять отношения.

Нельзя пить алкоголь в этот день, иначе может развиться зависимость.

Также в этот день не стоит отрицать свою вину, если вы в чем-то провинились. Лучше искренне попросить прощения у человека, которого вы оскорбили.

Приметы на Василия:

Если сегодня пасмурный день - ждите заморозки.

Ласточки вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Если не весь снег еще растаял, остаток марта будет холодным.

Южный ветер дует - к теплому лету, западный - к грозовому лету.

Если к 20 марта вернулись почти все перелетные птицы, то в этом году будет богатый урожай пшеницы.

День ангела сегодня празднуют:

Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.