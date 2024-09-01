Церковный праздник 2 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Мамонт жил в III веке, родился в Пафлагонии (современная Турция) в семье благочестивых христиан Феодота и Руфины. Мать святого умерла в родах, а отец умер вскоре после этого, поэтому мальчика воспитывала христианская вдова Амия.

С раннего возраста Мамант отличался глубокой верой и мудростью. В юности он решил проповедовать христианство, что быстро привлекло внимание местных властей. За отказ отречься от веры, Маманта арестовали и долго пытали. Несмотря на все мучения, святой остался верен Христу.

После многочисленных страданий Мамант был отправлен в горы Кесарии Каппадокийской, где поселился в пещере и стал отшельником. Легенды свидетельствуют, что у него был дар приручать диких животных и даже кормил их молоком своей козы. В конце концов Маманта снова схватили и казнили около 275 года.

Гибель Маманта (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Жаловаться на судьбу и проблемы

Отказывать нуждающимся в помощи

Начинать новые дела.

Также в это время крестьяне занимались сбором поздней картошки. Кроме того, 2 сентября считается особенно удачным для проведения свадеб.

Народные приметы и традиции 2 сентября

Идет сильный дождь – к теплой осени

Нет ветра весь день – будет тепло

Красный закат - скоро заморозки.

Облака плывут низко - надвигается ненастье

Солнечно, но прохладно – к дождям.

Святого Маманта почитали как покровителя коз и овец, и люди обращались к нему с молитвами о здоровье домашнего скота.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: