RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 2 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Церковный праздник 2 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 2 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Маманта по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Мамонт жил в III веке, родился в Пафлагонии (современная Турция) в семье благочестивых христиан Феодота и Руфины. Мать святого умерла в родах, а отец умер вскоре после этого, поэтому мальчика воспитывала христианская вдова Амия.

С раннего возраста Мамант отличался глубокой верой и мудростью. В юности он решил проповедовать христианство, что быстро привлекло внимание местных властей. За отказ отречься от веры, Маманта арестовали и долго пытали. Несмотря на все мучения, святой остался верен Христу.

После многочисленных страданий Мамант был отправлен в горы Кесарии Каппадокийской, где поселился в пещере и стал отшельником. Легенды свидетельствуют, что у него был дар приручать диких животных и даже кормил их молоком своей козы. В конце концов Маманта снова схватили и казнили около 275 года.

Гибель Маманта (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Жаловаться на судьбу и проблемы
  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Начинать новые дела.

Также в это время крестьяне занимались сбором поздней картошки. Кроме того, 2 сентября считается особенно удачным для проведения свадеб.

Народные приметы и традиции 2 сентября

  • Идет сильный дождь – к теплой осени
  • Нет ветра весь день – будет тепло
  • Красный закат - скоро заморозки.
  • Облака плывут низко - надвигается ненастье
  • Солнечно, но прохладно – к дождям.

Святого Маманта почитали как покровителя коз и овец, и люди обращались к нему с молитвами о здоровье домашнего скота.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День нотариата в Украине.
  • День города Одесса
  • День города Сумы
  • Всемирный кокосовый день.

Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре: когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, как правильно молиться к своему ангелу-хранителю и сильные тексты на каждый день.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники