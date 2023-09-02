Церковный праздник 2 сентября: что сегодня нельзя делать и кого поздравлять с днем ангела

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Самуил родился в XI в. до н. э. - в самое тяжелое для израильтян время. Именно этому пророку суждено было наставить свой народ на истинный путь.

В 12 лет ему было откровение о том, что Бог накажет весь дом первосвященника Илия за то, что он не опомнил своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, одержали победу и захватили священный Кивот Завета. Узнав об этом, первосвященник Илий упал с седалища, сломал позвоночник и умер. После его смерти судьей израильского народа стал Самуил.

В его времена началось возрождение народа. Большую роль в этом сыграли организованные Самуилом "пророческие сонмы", задачей которых было делать людей образованными, а также пробуждать в них патриотизм.

Наши предки 2 сентября называли Самойловым днем. Они считали его мужским праздником. Жены готовили большой обед, а дочери дарили родителям вышитые рубашки.

Приметы дня

журавли высоко летят, не спеша - будет теплая осень

рябины обильно уродила - осень будет дождливой

много мышей - до холодной зимы

солнце зашло в туман - будут дожди

в лужах отражаются солнечные лучи - к теплу

Что нельзя сегодня делать

стричь волосы и ногти

заводить новые знакомства, особенно в деловой сфере

спорить и ругаться, особенно супругам, иначе отношения испортятся

ходить в старой и мятой одежде

заключать брак

ходить в лес по одиночке

игнорировать страшные сны - это предупреждение

День Ангела сегодня отмечают: Владимир, Александр, Иван, Виктор, Николай, Максим, Федор, Тимофей.

Главная молитва дня

"Благочестивый пророк Самуил, светлый учитель и верный раб Божий,

Ты, кто служил Господу от юности твоей,

Твое сердце всегда было открыто к Божьей воле,

Твоя молитвенная сила соединяла с Небесным Отцом.

Молимся перед тобой, святой пророк Самуил,

Выпроси у Бога для нас силу верности и мудрости,

Пусть твоя духовная мощь перейдет на нас,

Чтобы мы всегда проявляли открытость к воле Бога.

Помоги нам последовать примеру веры и послушания Богу,

Наполни наши сердца молитвой и верой,

Пусть наши действия служат славе Божией и благосостоянию нашего народа,

Выгони духи зла и сомнения из наших душ, чтобы мы свободно общались с Богом.

Пророк Самуил, умоляем к твоей покровительственной молитве пред Престолом Божиим,

Пусть наша жизнь будет благодарным откликом на Божий вызов, как твое было,

Помоги нам обрести мудрость и вдохновение в Слове Божьем,

И наполняй нас силой молитвы и любовью к Богу за ближних.

Святой пророк Самуил, молись за нас перед Престолом Всевышнего,

Пусть наши молитвы и действия будут приемлемы Господу,

Пусть мы исследуем Слово Божие и находим в нем ответы нашим сердцам,

И пусть наши души всегда несутся к правде в очах Господа". Аминь.