Церковный праздник 19 июля: что строго нельзя делать в этот день, а что обязательно нужно

19 июля православная церковь отмечает день памяти преподобного Сысоя Великого. В народе дата называется - Сысоев день.
Что можно и категорически нельзя делать, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Святой Сысой был монахом-отшельником и жил в египетской пустыне. За свою жизнь совершил немало подвигов, достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока.
Мученик был чрезвычайно строг к себе, но с милосердием относился ко всем тем, кто обращался к нему за помощью. Он говорил, что его путь - ставить себя ниже всех остальных, потому что именно такое унижение ведет к чистоте духа.
В этот день наши предки внимательно наблюдали за Луной, определяя по ней погоду на ближайшие дни.
Целебными свойствами на Сысоя наделялась роса. Считалось, что она дает силы людям, животным, растениям.
Обязательно пройдитесь по росе, чтобы укрепить здоровье и избавиться от болезней. После прогулки ноги не вытирали, а надевали сухие носки, обувались и ходили так некоторое время.
Матерям нельзя ругать своих дочерей, иначе они будут несчастливы в супружеской жизни.
Делать поспешные выводы, торопиться с решениями. Лучше подождите - все может разрешиться само собой, причем наилучшим для вас образом.
Женщинам - заниматься домашней работой, потому что в этот день им могут навредить злые духи. А вот мужчинам работать по дому сегодня можно.
Разглядывать отражение солнца в воде, чтобы не привлечь несчастья.
Валентин, Василий, Иннокентий, Марта, Федор.
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