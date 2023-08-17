Церковный праздник 17 августа: что нельзя делать в этот важный день, а что нужно обязательно

17 августа православная церковь отмечает день памяти семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина. Также чтут память преподобномученицы Евдокии Римляныни. В народе отмечают день Авдотьи Малиновки.

Что можно и нельзя делать, какие традиции и приметы существуют - в материале Styler дальше.

В чем суть праздника

Святая Евдокия жила в IV веке. Мученица была захвачена в плен персидским царем Саппоро. Когда преподобная находилась в заключении, то рассказывала персидским женщинам о Боге и проповедовала христианство. Когда царь узнал об этом, то приказал замучить Евдокию. Женщину долго пытали, но она выдерживала все страдания. Тогда святой мученице отрезали голову.

На Евдокию-огуречницу, малиновку начинает созревать лесная малина и заканчивается сбор огурцов.

Главной традицией дня был сбор малины. Такую работу доверяли даже детям. Чтобы успеть собрать как можно больше ягод, за ними отправлялись в лес с самого утра. После полудня снова шли собирать малину.

Хозяйки занимались приготовлением варенья, а вечером ягоды были украшением праздничного стола. Наши предки считали, что малина обладает лечебными свойствами. С ее помощью можно было избавиться от высокой температуры, именно поэтому ее хранили на протяжении всего года.

Главные приметы этого дня

Погода 17 августа прогнозировала, каким будет ноябрь.

Ежели день выдался парким и душным - это к затяжным мелким дождям.

По урожаю дикой малины в старину судили о будущем урожае хлеба.

Что нельзя делать 17 августа

Не берите деньги в долг.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя продавать и покупать что-либо.

Нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими.

Нельзя есть жирную пищу.

У кого именины 17 августа

Ян, Семен, Михаил, Максимилиан, Константин, Иван, Дмитрий, Денис, Андрей, Алексей, Ия, Ирина, Евдокия, Дарья, Арина.