Церковный праздник 17 июля: что сегодня нужно сделать, а что - строго запрещено

17 июля 2023 года в церковном православном календаре - день памяти святого Андрея Критского. В народе - Андреев день, или Андрей Налива. Этот день имеет особые традиции, запреты и приметы.
Почему этот праздник особенный, что можно и нельзя делать, и как помолиться святому - в материале Styler дальше.
В народе 17 июля было известно как Налив, поскольку на полях к этому времени уже начинал наливаться овес. Люди очень чтили зерновую культуру и даже прогнозировали по ней погоду.
Часто этот день был дождливым, но такие дожди были желательными, потому что считалось, что они помогают получить хороший урожай зерновых.
Этот день пытались провести с любимым человеком, с которым нельзя было ссориться, потому что считалось, что пара впоследствии разойдется.
У святого Андрея просят об исцелении от немоты и прощении грехов. На этот церковный праздник можно и нужно работать - в делах будет удача.
Наши предки в этот день готовили овсяную кашу - чтобы быть здоровым, каждому нужно съесть хотя бы пару ложек.
Отец Наш, небесный Царь и Покровитель! Я взываю к Тебе и молю простить рабу Твоему (имя) грехи нынешние, прошлые и будущие!
Господи, прости меня, недостойного раба Твоего, укажи мне путь к спасению и истинному смирению.
Аминь.
День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Александр, Александра, Алексей, Анастасия, Павел, Марта, Марфа, Евтимий, Мария, Николай, Ольга, Феодор, Феодот.
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