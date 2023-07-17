Церковный праздник 17 июля: что сегодня нужно сделать, а что - строго запрещено

Что нужно сделать, традиции

В народе 17 июля было известно как Налив, поскольку на полях к этому времени уже начинал наливаться овес. Люди очень чтили зерновую культуру и даже прогнозировали по ней погоду.

Часто этот день был дождливым, но такие дожди были желательными, потому что считалось, что они помогают получить хороший урожай зерновых.

Этот день пытались провести с любимым человеком, с которым нельзя было ссориться, потому что считалось, что пара впоследствии разойдется.

У святого Андрея просят об исцелении от немоты и прощении грехов. На этот церковный праздник можно и нужно работать - в делах будет удача.

Наши предки в этот день готовили овсяную кашу - чтобы быть здоровым, каждому нужно съесть хотя бы пару ложек.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, злословить, ругаться, особенно супругам, потому что брак даст трещину.

Не стоит начинать новые дела, потому что они не принесут ожидаемого результата.

Не рекомендуется давать и брать деньги взаймы - это к финансовым трудностям.

Не желательно спешить и суетиться - в спешке можно наделать ошибок и получить неприятности.

Не следует оставлять маленьких детей одних в помещении. Наши предки были уверены, что темная сила испугает ребенка и даже нашлет на малыша болезни.

Нежелательно отдавать в ремонт обувь особенно если вы собираетесь путешествовать.

Приметы 17 июля

Если плохо растет овес, можно не ожидать большого урожая.

Большое количество пчел указывает на раннюю и холодную зиму.

На деревьях начали появляться желтые листья - осень придет рано.

Погода на Андрея указывает на погоду, которая будет 11 августа

Молитва о прощении грехов

Отец Наш, небесный Царь и Покровитель! Я взываю к Тебе и молю простить рабу Твоему (имя) грехи нынешние, прошлые и будущие! Господи, прости меня, недостойного раба Твоего, укажи мне путь к спасению и истинному смирению. Аминь.

У кого сегодня именины

День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Александр, Александра, Алексей, Анастасия, Павел, Марта, Марфа, Евтимий, Мария, Николай, Ольга, Феодор, Феодот.