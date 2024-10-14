Церковный праздник 15 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
15 октября православные украинцы чтят память Святых Отцов VII Вселенского Собора и память святого преподобномученика Лукияна по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 15 октября в церковном календаре
VII Вселенский Собор состоялся в 787 году в Никее (современная Турция) и имел решающее значение для православного христианства, поскольку рассматривал споры о богопочитании. Собор утвердил право на уважение икон, что стало важным аспектом православного богослужения и способствовало укреплению веры среди верующих.
Среди Святых Отцов, участвовавших в Соборе, были:
- Святой Феодор Студит: влиятельный монашеский деятель, активно поддерживавший богопочитание и выступавший за защиту икон.
- Святой Герман, патриарх Константинопольский: ведущий борец с иконоборчеством, который настаивал на необходимости защиты священных изображений.
- Святой Константин, патриарх Константинопольский: один из основных ораторов на соборе, выражавший поддержку богопочитания.
Собор утвердил решение о чествовании икон, подчеркивая их роль в христианской жизни. Кроме того, было принято несколько канонов, касающихся не только икон, но и общих вопросов веры и церковного устройства, что повлияло на развитие церковной традиции.
Святые отцы 7-го Вселенского Собора (изображение: bogoslov.kharkov.ua)
Святой Лукиан жил в IV веке, отличался непоколебимой верой и преданностью Христу, невзирая на многочисленные испытания и гонения, которые переживали христиане в то время. Как священник в городе Антиохии, он активно проповедовал христианство и оказывал помощь нуждающимся, чем привлек язычников и стал жертвой преследований.
Согласно церковным преданиям, Лукиан был схвачен и подвергнут жестоким пыткам из-за своей непоколебимой веры. Однако даже в самые сложные моменты он оставался верен своим убеждениям. Его мученическая смерть стала символом преданности Христу и служила примером для многих христиан того времени, вдохновляя их на стойкость и мужество в вере. Лукиан оставил после себя наследие, которое продолжает жить в сердцах верующих и сегодня.
Что нельзя делать
- Злословить и ссориться
- Употреблять алкоголь или жирную пищу
- Выходить во двор вечером.
В народе существовало поверье, что в этот день запрещено заниматься уборкой и ремонтом, ведь это могло привести к неудаче или неприятностям. Также не рекомендовалось заплетать косу или стричь волосы, поскольку считалось, что в пряди могут вплестись болезни.
Народные приметы и традиции 15 октября
- Весь день - к хорошей погоде
- Утром на траве иней - скоро заморозки
- Круг вокруг луны - ждите мороз
- Еще летают насекомые - еще долго будет тепло
- Облачно на рассвете - до резкой смены погоды.
Наши предки считали, что в этот день на поверхность выходит разнообразная нечисть, которая способна мешать людям, особенно женщинам, в их делах. Для защиты было принято обращаться к святым с молитвами.
У кого день ангела 15 октября
Завтра именины празднуют Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ян.
По гороскопу люди, родившиеся 15 октября -Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 15 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день сельских женщин
- Всемирный день мытья рук
- День уборки осенних листьев
- День здоровья груди.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.