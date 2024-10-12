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Церковный праздник 13 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 13 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

13 октября православные украинцы чтят память святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 13 октября в церковном календаре

Карп - это святая фигура, которая, по преданию, была епископом в Смирне, ныне известной как Измир в Турции. Он отличался активной проповеднической деятельностью в христианстве, за что его постигли тяжелые испытания: был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Считается, что его мученическая смерть произошла примерно в III-IV веке.

Папилла - еще одна важная фигура в этой истории. Согласно разным источникам, он был диаконом или священником, сопровождавшим Карпа во время его миссий. Как и его наставник, Папилла подвергся преследованиям за свою веру. Его пытались заставить отречься от учения Христа, но он остался верен своим убеждениям до самого конца.

Агатоника - женщина, которая также вошла в историю святых. Она считается женой Карпа или, по крайней мере, благочестивой женщиной, страдавшей за свою веру. Известно, что Агатоника поддерживала других христиан в сложное время, проявляя отвагу и преданность своей вере. Ее поступки служили примером для многих, кто искал вдохновения в вере.

Что нельзя делать

  • Ссориться, злословить
  • Носить черную одежду
  • Принимать гостей
  • Хвастаться достижениями.

Нельзя открывать окна дома, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Также не следует покупать новые вещи, они ведь не прослужат долго.

Народные приметы и традиции 13 октября

  • Облака плывут быстро - к ливню
  • На луке много шелухи - к суровой зиме
  • Стабильная погода весь день - долго будет пасмурно
  • Небо темное - скоро будет дождь.

Наши предки традиционно посещали баню, чтобы "смыть с себя" не только физическую грязь, но и грехи. После этого они всегда устраивали посиделки, что становилось важной частью их культуры и общения.

У кого день ангела 13 октября

Завтра именины празднуют: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Злата.

По гороскопу люди, родившиеся 13 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 13 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы
  • День профессиональных союзов
  • День художника
  • Международный день геологического тайника
  • Всемирный день воздушных змеев
  • Международный день неудачник
  • Международный день скептиков
  • Всемирный день зомби.

Раньше мы рассказывали что можно и что нельзя делать в праздник Собор архистратига Михаила 2024 года.

Также узнайте, у кого дни ангела в октябре 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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