Церковный праздник 13 сентября: что нужно сделать, а на что - строгий запрет

Традиции этого дня

В Корнилов день редьку называли главным продуктом дня. Согласно поверьям, если 13 сентября отведать этот корнеплод, то можно запастись крепким здоровьем, чтобы вся оставшаяся холодная пора года не принесла болезни и хвори.

Верили также, что блюда из редьки принесут малым детям ум, а молодоженам - крепкий и счастливый брак.

К слову, этим эффективность корнеплода не исчерпывалась - у него была также и "обратная сторона медали". Так, при помощи черной редькой девушки отгоняли слишком надоедливых и настырных ухажеров, если те полакомятся угощением.

На Корнея считалось, что при помощи заговоров можно укрепить семью и заставить мужа перестать ходить "на лево". Чтобы супруг не изменял, обручальные кольца связывали шерстяной красной ниткой, опускали в стакан или горшок со святой водой и проговаривали особую молитву. Всю эту процедуру нужно было повторять три дня подряд, после чего кольца надевали на свечку и молились Богородице и Иисусу Христу.

Что нельзя делать 13 сентября

В этот день согласно поверьям свадьбы или сватовство не сулили счастья, и влюбленные ждали для этого другой день.

Важным запретом в Корнилов день являлось гадание на зеркало или вообще долгое глядение в него. Предки были убеждены, что так можно навлечь на себя большие беды, призвать неудачу и запустить в наш мир нечистую силу, которая станет преследовать нарушительницу.

Главные приметы этого дня

Если ночью на Корнея в небе красная луна, то жди сильный ветер;

Дождь в Корнилов день сулил богатый урожай;

Если на Корней все грачи уже улетели в теплые края, то скоро выпадет снег.

Именинники сегодня:

Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан. Обязательно поздравьте родных и близких с таким именем.