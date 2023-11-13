Церковный праздник 13 ноября: не делайте этого, иначе случится беда

13 ноября церковь по новому календарю чтит память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Что можно и нельзя делать, какие приметы актуальны на 13 ноября и кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Архиепископ Иоанн Константинопольский жил в IV-V веке. У него была семья, но его жена и сын умерли. Тогда Иоанн стал вести аскетический образ жизни и помогал людям.
Он был проповедником. Считалось, что слова Ионна могли исцелить человека. Именно поэтому в этот день важное внимание уделяется разговорам и добрым пожеланиям.
В прошлом13 ноября люди делали запасы на зиму. Они приносили домой мясо и работали над тем, чтобы подготовиться к холодам.
Не говорите плохих слов и не оскорбляйте людей, если не хотите, чтобы пришла беда. Укрощайте гнев и учитесь прощать, ссориться в этот день запрещено.
Если вы будете сплетничать и осуждать людей, а также употреблять нецензурную лексику - от вас отвратится удача.
День ангела сегодня празднуют: Иван, Иванна, Антонина, Никифор.
"Господи, не избавь меня от небесных Твоих благ. Господи, спаси меня от вечных мучений. Господи, умом ли, мышлением, словом или делом грешных, прости меня. Господи, избавь меня всякого незнания и забвения, и малодушия, и окаменевшего чувства". Господи, избавь меня от всякого искушения, Господи, просвети сердце мое, омрачившие вожделение лукавое.
Господи, я же человек грешный, Ты ведь Бог щедр, помилуй меня, видя болезнь души моей. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, чтобы славить имя Твое святое, Господи. Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего в книге жизни, и даруй мне конец благой. Господи Боже мой, я ничтожна тварь пред Тобою, но дай мне по благодати Твоей положить начало благо. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи небеса и земли, вспомни меня грешного раба Твоего, злого и нечистого, в Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, прими меня как кающегося. Господи, не оставь меня. Господи, не введи меня в напасть.
Господи, дай мне мнение добра. Господи, дай мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дай мне помыслы исповедания грехов моих. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце моем. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и мысли и творить во всем волю Твою. Господи, покрой меня от людей некоторых, и бесов, и страстей, и от всяких других неподобных вещей. Господи, защити меня от злых людей, бесов, страстей и от всех других недостойных дел".
Напомним, ранее уже стало известно, что появился новый церковный календарь 2024 года.
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