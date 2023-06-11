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Церковный праздник 11 июня: что строго запрещено делать и кто празднует именины

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Украина, Воскресенье 11 июня 2023 06:01
Церковный праздник 11 июня: что строго запрещено делать и кто празднует именины Какой сегодня праздник (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

11 июня по религиозному календарю чтят память святой Феодосии. В народе ее называли Феодосия Колосница, ведь именно в этот день начинала колоситься рожь.

Что нельзя сегодня делать и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.

Главные запреты этого дня

  • Нельзя ссориться, потому что ссора может перерасти в скандал.
  • Не стоит в этот день унывать, чтобы иметь хорошее будущее.
  • Нельзя прыгать по земле, можно нанести урон урожаю.
  • Нельзя начинать ничего нового.
  • Нельзя отправляться в поездки.

Что сегодня можно делать

Как мы отметили выше, Феодосию в народе называли Колосницей. Поэтому кроме пшеницы, 11 июня уделяли внимание гречке. В этот день ею начинали засевать поля и верили, что святая подарят хороший урожай.

Кроме того, народные приметы часто пророчили дожди, поэтому наши предки верили, что гречка точно сойдет.

Народные приметы 11 июня

  • Колосится рожь - осенью будет много грибов.
  • Появилось много пауков - к хорошей погоде.
  • Утром туман стелется по воде - погода будет ясной.
  • Пчелы активно летают возле ульев - ждите дождя.
  • Жаркий день - в лесу не будет боровиков.
  • Рожь зацвела - пора белить полотна.

Кто празднует сегодня именины

11 июня день ангела отмечают Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

Молитва о счастье и семейном благополучии

Небесный Защитник мой святой, назначенный мне Богом в момент рождения моего, мой Ангел-Хранитель! Ты всегда рядом со мной, так прошу тебя поддержать меня в моем благом начинании, пусть дела мои сложатся удачно. Защити меня от наговоров злых людей, которые могут помешать воплотить в жизнь мои мечты, отодвинь от меня всякое зло, просвети меня и подтолкни на правильный путь. Аминь!

Ранее мы рассказывали, будет ли у украинцев дополнительный выходной на День Конституции 2023.

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