Церковный праздник 11 июня: что строго запрещено делать и кто празднует именины
11 июня по религиозному календарю чтят память святой Феодосии. В народе ее называли Феодосия Колосница, ведь именно в этот день начинала колоситься рожь.
Что нельзя сегодня делать и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.
Главные запреты этого дня
- Нельзя ссориться, потому что ссора может перерасти в скандал.
- Не стоит в этот день унывать, чтобы иметь хорошее будущее.
- Нельзя прыгать по земле, можно нанести урон урожаю.
- Нельзя начинать ничего нового.
- Нельзя отправляться в поездки.
Что сегодня можно делать
Как мы отметили выше, Феодосию в народе называли Колосницей. Поэтому кроме пшеницы, 11 июня уделяли внимание гречке. В этот день ею начинали засевать поля и верили, что святая подарят хороший урожай.
Кроме того, народные приметы часто пророчили дожди, поэтому наши предки верили, что гречка точно сойдет.
Народные приметы 11 июня
- Колосится рожь - осенью будет много грибов.
- Появилось много пауков - к хорошей погоде.
- Утром туман стелется по воде - погода будет ясной.
- Пчелы активно летают возле ульев - ждите дождя.
- Жаркий день - в лесу не будет боровиков.
- Рожь зацвела - пора белить полотна.
Кто празднует сегодня именины
11 июня день ангела отмечают Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.
Молитва о счастье и семейном благополучии
Небесный Защитник мой святой, назначенный мне Богом в момент рождения моего, мой Ангел-Хранитель! Ты всегда рядом со мной, так прошу тебя поддержать меня в моем благом начинании, пусть дела мои сложатся удачно. Защити меня от наговоров злых людей, которые могут помешать воплотить в жизнь мои мечты, отодвинь от меня всякое зло, просвети меня и подтолкни на правильный путь. Аминь!
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