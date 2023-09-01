Церковный праздник 1 сентября: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Традиции 1 сентября

Основной задачей на сегодняшний день всегда был сбор урожая свеклы и подготовки ее на зиму. Из уже созревших овощей можно было готовить разные блюда.

Другой традицией этого дня была уборка в доме. Хозяева и хозяйки мыли окна, пол и вообще готовили дом к осени.

В народе есть обряд о том, что именно 1 сентября нужно принести в дом связки овса. По поверьям он не пускает в дом плохую атмосферу, а также позволяет улучшить финансовое положение жителей.

Еще одной традицией было гадание на орехах. Для этого нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится - оттуда и ждать суженого.

Народные приметы этого дня

Если ветер дует с юга, можно ожидать хорошего урожая овса.

Чтобы не было проблем со зрением, следует избегать контакта с огнем.

Какая погода будет в этот день, такой будет весь месяц.

Если закат золотистый, то скоро будет мороз.

На небе мало облаков - будет ясная и холодная погода.

Что нельзя делать 1 сентября

Не рассказывайте о своих планах - не сбудутся.

Не стоит жаловаться - столкнетесь с более серьезными трудностями.

Не ремонтируйте обувь, одежду, если собираетесь в поездку - потеряете здоровье.

Не завидуйте - будете нуждаться в деньгах.

Кто празднует именины

Андрей, Николай, Тимофей.