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Церковный праздник 1 сентября: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Какой церковный праздник 1 сентября (фото: Getty Images)
Автор: Styler

24 августа в церкви чтят святую Феклу, а также трех мучеников: Андрея Стратилата, Агапия и Тимофея Газских. В народе этот праздник также называют Андрей-тепляк или Тепляк Тимофей. И, конечно, сегодня в Украине отмечают День знаний, а дети идут в школу.

Что можно и нельзя делать, а также кого поздравить с днем ангела - узнайте в материале Styler.

Традиции 1 сентября

Основной задачей на сегодняшний день всегда был сбор урожая свеклы и подготовки ее на зиму. Из уже созревших овощей можно было готовить разные блюда.

Другой традицией этого дня была уборка в доме. Хозяева и хозяйки мыли окна, пол и вообще готовили дом к осени.

В народе есть обряд о том, что именно 1 сентября нужно принести в дом связки овса. По поверьям он не пускает в дом плохую атмосферу, а также позволяет улучшить финансовое положение жителей.

Еще одной традицией было гадание на орехах. Для этого нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится - оттуда и ждать суженого.

Народные приметы этого дня

  • Если ветер дует с юга, можно ожидать хорошего урожая овса.
  • Чтобы не было проблем со зрением, следует избегать контакта с огнем.
  • Какая погода будет в этот день, такой будет весь месяц.
  • Если закат золотистый, то скоро будет мороз.
  • На небе мало облаков - будет ясная и холодная погода.

Что нельзя делать 1 сентября

  • Не рассказывайте о своих планах - не сбудутся.
  • Не стоит жаловаться - столкнетесь с более серьезными трудностями.
  • Не ремонтируйте обувь, одежду, если собираетесь в поездку - потеряете здоровье.
  • Не завидуйте - будете нуждаться в деньгах.

Кто празднует именины

Андрей, Николай, Тимофей.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре по новому церковному календарю.

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