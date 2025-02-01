Праздник сегодня, 1 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Суббота 1 февраля - предпраздник Сретения Господня. В этот день по новому календарю почитают святого мученика Трифона. По старому календарю сегодня вспоминают преподобного Макария Египетского.

О том, какой праздник сегодня 1 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Святой Трифон относится к раннехристианским святым. Трифон родился 232 году в селе Кампсиди, которое находилось на территории Малой Азии. Родители мальчика были довольно бедными, однако праведными людьми, которые смогли привить сыну христианские ценности.

Согласно преданию, Трифон с детства имел дар чудотворения, мог исцелять от различных болезней и изгонять бесов. Однажды мальчик с помощью молитвы прогнал вредных насекомых, спасая село от потери хлебных злаков и голода.

Однако при правлении Декия начались преследования христиан. Поэтому Трифона и его друга Респиция схватили слуги императора. Юношей бросили в никомедийскую тюрьму, где подвергли жестоким пыткам.

За день до казни святым явился ангел, который возложил на головы юношей короны. После казни Трифона христиане хотели похоронить его тело в Никее, но святой Трифон, явившись верующим в видении, велел похоронить тело на родине.

Впрочем, позже мощи Трифона и Респиция были перенесены в Иерусалим, а затем - в Рим.

Народные традиции этого дня

Во многих странах Трифона считают защитником урожая от вредителей. В этот день заговаривали мышиные норы, чтобы грызуны не портили зерно.

Также святому Трифону молились о семейном благополучии, любви, супружеском понимании. К тому же молитва к святому, по верованиям предков, помогала избавиться от сглаза и изгнать лукавого.

Главные приметы этого дня

Если на Трифона погода хорошая - весна будет ранней и теплой

Какая погода в день святого Трифона - такая будет в течение месяца

Если 1 февраля на небе много звезд - зима будет длительной, а весна - поздней

Что сегодня нельзя делать

Согласно представлениям предков, чтобы не потерять удачу и благословение, сегодня нельзя:

ссориться и сквернословить

злоупотреблять алкоголем

дарить острые предметы или часы

выносить из дома мусор

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 1 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Николай, Василий, Петр, Тимофей, Семен.

Кроме этого, по старому календарю сегодня именины отмечают: Николай, Федор, Антон, Петр, Макар.