Церковная революция? Папа Римский сделал громкое заявление про геев

Что сказал Папа Римский

По словам понтифика, сегодня "тема гомосексуальности очень актуальна и чувствительность к этому меняется в зависимости от исторических обстоятельств".

"Но то, что мне совсем не нравится, в общем, это то, что так называемый "грех плоти" рассматривается под увеличительным стеклом, так же, как это делалось долгое время в отношении шестой заповеди (не убий - Ред.). Если ты эксплуатировал рабочих, если лгал или обманывал, то это не имело значения, а вместо этого рассматривались грехи "ниже пояса", - говорит Франциск.

Папа говорит, что в Ватикане есть 80-летняя сестра Женевьева, которая "много работает с девушками ЛГБТ+".

"Однажды она спросила меня: "Могу ли я привести их на аудиенцию?". Конечно! Первый раз, когда они пришли, они плакали... Одна из этих женщин сказала мне: "Я не думала, что Папа может принять меня!" Потом они начали приходить регулярно. Кто-то пишет мне, и я отвечаю по электронной почте. Все приглашены! Я осознал, что эти люди чувствуют себя отвергнутыми, и это действительно тяжело", - говорит Папа.

Глава Католической церкви объясняет, что "не боится сексуализированного общества".

"Я предпочитаю использовать термин "мирские" вместо "сексуализированное", потому что этот термин сочетает все аспекты. Например, стремление к самопиару, суетливое желание выделиться, или, как говорят в Аргентине, "ползти вверх"... Моя бабушка, мудрая старушка, однажды говорила нам: "В жизни надо двигаться вперед: покупать землю, кирпич, дом. Но не путайте "движение вперед" с "ползанием вверх". В конце концов, "ползающий вверх" вместо того, чтобы построить дом, создать предприятие, работать или занять позицию, показывает только свою задницу", - говорит епископ.

Как церковь относится к представителям ЛГБТ

На протяжении многих веков позиция Католической церкви (как и других христианских церквей) по отношению к представителям ЛГБТ+ была традиционно консервативной, а гомосексуальные действия считались грехом.

Однако со временем некоторые католические деятели и общины стали выражать более толерантные и снисходительные взгляды по этому вопросу.

Часто общая декламированная позиция в частности Католической церкви зависит от позиции конкретного Папы. Франциск ранее уже делал заявления о том, что к представителям ЛГБТ+ официальный Ватикан и религиозные деятели должны относиться более толерантно и сочувственно.

В предыдущих интервью Франциск заявлял о важности уважения к гомосексуальным людям и высказывал позицию о том, что люди не должны быть осуждены за свою сексуальную ориентацию.