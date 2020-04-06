У Києві обвалилися ціни на оренду квартир: усі подробиці

Оренда житла (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин у Києві посприяв різкому падінню цін на нерухомість

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня, і його продовжили до 24 квітня. Це стало причиною обвалу цін на оренду житла в столиці. За словами спеціаліста з нерухомості Михайла Артюхова, зараз простоює кожна четверта квартира.

Така ситуація не могла не позначитися на вартості оренди житла. Власники квартир готові поступатися чи не вдвічі та навіть більше. Приміром, однокімнатна квартира на Бессарабській площі, в якій зроблено євроремонт і є вся необхідна побутова техніка, здається за 9 тисяч гривень.

При цьому раніше таке житло здавали за 25 тисяч гривень. Але зараз можна і домовитися за 7 тисяч.

У Шевченківському районі однокімнатну квартиру можна зняти за 5 тисяч гривень в місяць. Експерти кажуть, що це тільки початок обвалу цін на ринку оренди. Про це повідомляє Країна.

"Думаю, скоро можна буде знайти варіанти проживання тільки за комуналку, тобто взагалі без орендної плати", - заявив Артюхов.

За його словами, після початку карантину ринок оренди обрушився практично у всіх сегментах. Більше за всіх постраждала подобова оренда квартир. Раніше таке житло в основному знімали іноземці, але тепер їх немає і власники не знають, що з цим робити.

Люди намагаються здавати такі квартири тепер на довгостроковий період. Крім того, від відчаю вони готові здавати своє житло буквально за яку суму, щоб хоча б не платити комунальні послуги.

Але на ринку довгострокової оренди теж безліч своїх проблем. Наприклад, найдешевші квартири в столиці (до 6 тисяч гривень) порожніють, оскільки раніше їх знімали студенти та люди, які приїздили з регіонів, які знаходили роботу. Але з початком карантину багатьох відправили у відпустки своїм коштом і їм нічим стало платити.

Подібна ситуація і з житлом, яке здається за 10-15 тисяч гривень на місяць. Такі квартири орендують більш заможні люди, і у них є фінансова подушка, хоча у багатьох її вистачить лише на квітень.

В сегменті бізнес і преміум-квартир – також проблеми. Багато посольств, представництв іноземних компаній відкликали своїх людей і відмовилися від житла.

Заможні орендарі, які не виїхали з України, вирішили переїхати ближче до природи. Вони виїжджають з квартир у центрі міста у приміські будинки. Так само роблять і кияни, дохід яких дозволяє витрачати 1-1,5 тисяч доларів на місяць і більше на котеджі.

Нагадаємо, що в Україні зменшилася кількість нових хворих коронавірусом.