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У центрі Відня українці на позашляховиках влаштували бійку з таксистами через паркомісце

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Відень, Австрія, Субота 28 травня 2022 14:34
У центрі Відня українці на позашляховиках влаштували бійку з таксистами через паркомісце Колаж РБК-Україна: у Відні сталася бійка між українцями і таксистами
Автор: Володимир Костирін

У центрі столиці Австрії перед розкішним готелем "Бристоль" поруч з Віденською оперою група чоловіків на позашляховиках BMW X5, Toyota Land Cruiser з українською реєстрацією влаштували жорстку бійку з двома таксистами, побивши останніх.

Про це передає австрійське видання Heute.

Сам інцидент стався в середу близько полудня на Кертнер Ринг, 1.

Як зазначається в публікації, були побиті два таксисти, які очікували клієнтів перед готелем. 47-річний водій після нападу знепритомнів і залишився нерухомо лежати на асфальті. Один з нападників відштовхнув потерпілого в сторону, після чого з компанією сіли в авто і зникли.

Те, що відбувається, зняли на камеру очевидці, які звернулися в екстрені служби та викликали правоохоронців.

Сьогодні, 28 травня, в поліції уточнили, що мотивом нападу послужила суперечка через місце для паркування. За словами представника поліції Крістофера Верньяка, політичний мотив виключений.

В ході розслідування з'ясувалося, що автомобілі передбачуваних злочинців, ймовірно, зупинилися на місцях для таксі. Коли на це звернули увагу таксисти та попросили звільнити паркомісце, ситуація загострилася.

За словами очевидців, чоловіки лаялися і плювали на таксі, а згодом у справу пішли кулаки та стусани ногами.

Два таксисти в бійці отримали травми. 47-річний чоловік, який лежав на вулиці непритомним, був доставлений до лікарні з підозрою на переломи голови. Його 48-річному колезі пощастило трохи більше - він отримав легкі тілесні ушкодження.

"За даними попереднього слідства, підозра лежить на громадянині України. Подальші слідчі дії тривають", - сказав представник віденської поліції Верньяк.

У центрі Відня українці на позашляховиках влаштували бійку з таксистами через паркомісце

У центрі Відня сталася бійка - українці "не поділили" з місцевими таксистами паркомісце (фото: heute.at)

Раніше ми писали, як українцям не нарватися на штрафи в Німеччині та уникнути ДТП.

А також розповідали про те, що потрібно знати біженцям з України, які їдуть на власному авто.

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