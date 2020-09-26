В центрі Львова влаштували масову бійку зі стріляниною: відео бойовиська

У Львові сталася масова бійка та стрілянина, і після інциденту в центрі міста поліцейським вдалося затримати стрілка.

Про нічну жорстоку бійку 26 вересня повідомили в прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Також правоохоронці оприлюднили відео пригоди, зняте камерою Центру безпеки міста.

У бійці брала участь велика кількість молодих людей. Також на місці інциденту були присутні дівчата.

Жодного виклику в поліцію про бойовисько не надходило - просто екіпаж патрульних опинився неподалік, допомагаючи колегам оформляти ДТП, скоєне агресивним п'яним водієм на вулиці Театральній. "Копи" почули звуки пострілів і поспішили на місце.

Поява правоохоронців зменшила бійцівський запал забіяк, і молоді люди поспішили сховатися, але далеко не розбіглися.

Стрілка відразу вдалося знайти - ним виявився 33-річний житель Львова.

Чоловік мав дозвіл на зберігання зброї, а саме травматичного пістолета Форт-10Р.

Правоохоронці повідомили, що доставили до Галицького відділу поліції обидві сторони конфлікту для встановлення обставин події.

На місці бойовиська працювали слідчі.

Відео: У центрі Львова сталася масова бійка зі стріляниною

Раніше повідомлялося, що у Києві натовп ромів по-звірячому побив кур'єра, який заступився за перехожих.

Нагадаємо, що влітку у Харкові сталася масова бійка в метро через маски, і в мережі з'явилося відео інциденту.