ru
ua

У центрі Львова поруч з жінкою впала бетонна конструкція


Жінці пощастило, що вона не потрапила під руку скульптури у Львові, що впала

У Львові стався інцидент, в ході якого мало не постраждала жінка, яка зупинилася випити кави біля Urban Cafe. Поруч з нею впала частина бетонної конструкції. Про це розповіли очевидці інциденту в групі "Гаряча лінія міста Львова" у Facebook.

Від балкона будинку, в якому знаходилося вуличне кафе, відкололася бетонна рука скульптури атланта. Цей випадок стався у центрі міста на проспекті Свободи, 1/3.

У Львові жінка ледь не постраждала впала скульптури (фото: facebook.com)

Очевидці зазначили, що якщо за кавою була б черга, то без жертв не обійшлося б.

Адміністратор групи в соцмережі передав новину про інцидент у Галицьку районну адміністрацію міста, співробітники якої перевірили територію і не виявили інших загроз. Бетон, що звалився вони прибрали.

У Львові жінка ледь не постраждала впала скульптури (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що в центрі Львова дівчині на голову упав камінь і розбив голову. Її госпіталізували з діагнозом струс головного мозку.

Раніше повідомлялося, що в Одесі літній чоловік отримав цеглою по голові, коли йшов по центру міста. Цегла впав з аварійного будинку. При цьому уберегти чоловіка не змогла навіть натягнута захисна сітка, яку спеціально встановили для таких випадків.

Ми також писали про те, що у Львові на жінку впав балкон, але вона залишилася жива. Інцидент стався на проспекті Шевченка, 14.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року
Читати всі новини