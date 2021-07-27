У центрі Львова побили вуличних музикантів: подумали, що вони з ЛГБТ-спільноти

За його словами, група молодих людей спостерігала за ними ще під час читання віршів на площі ринок. Це було видно на камерах спостереження. За музикантами ходили по слідах.

"Між нами і нападниками не було жодного діалогу. Жодної розмови. Ні слова. Просто обурює, тому що причин силового і сльозогінного втручання - 0 цілих 0 десятих. Просто знайте, в нашій країні в центрі міста до тебе можуть підійти, залити тобі очі газовим балончиком і почати бити ", - заявив Савін.

У центрі Львова побили двох музикантів (фото: facebook.com/sergio.don.14)

За що побили музикантів

Сергій підозрює, що напад на них відбулося через дискримінацію.

"Єдине, що могли почути злочинці, це нашу з Максимом розмову, де я його поетично назвав "коханий друг". Молодики могли собі нафантазувати, що ми належимо до ЛГБТ-спільноти", - зазначив музикант.

У центрі Львова побили двох музикантів (фото: facebook.com/sergio.don.14)

Він також додав, що не збирався публічно висловлювати підтримку геям і лесбіянкам, але відсьогодні зрозумів, що навіть якби вони були геями, все одно, це неприпустимо.

Музиканти викликали поліцію і написали відповідні заяви. Також Савін зазначив, що коли їх били, то це бачили багато людей, але не зробили ніяких дій.

У центрі Львова побили двох музикантів (фото: facebook.com/sergio.don.14)

"Прошу максимального поширення цього повідомлення. Не для того, щоб показати хлопчиків в крові. Тому що ми тут не ниємо. Для того, щоб завтра вашу дитину не вбили прямо біля пам'ятника Шевченку на очах у десятка людей, які настільки байдужі і боягузливі, що удають ніби нічого не бачили", - додав Сергій.